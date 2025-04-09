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Прощание с Пашей Техником пройдет 11 апреля в Москве - РИА Новости, 09.04.2025
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Шоубиз
 
21:55 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/tekhnik-2010349693.html
Прощание с Пашей Техником пройдет 11 апреля в Москве
Прощание с Пашей Техником пройдет 11 апреля в Москве - РИА Новости, 09.04.2025
Прощание с Пашей Техником пройдет 11 апреля в Москве
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) состоится в пятницу в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве, сообщил его директор Марк Яровный в РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T21:55:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) состоится в пятницу в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве, сообщил его директор Марк Яровный в Telegram-канале. "Прощание с Павлом состоится в (храме - ред.) Петра и Павла в Лефортове 11 апреля с 12.00 до 15.00", - написал он. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви сообщили РИА Новости, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250407/tehnik-2009763258.html
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москва, павел ивлев, россия
Шоубиз, Москва, Павел Ивлев, Россия
Прощание с Пашей Техником пройдет 11 апреля в Москве

Прощание с Пашей Техником состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Москве

© @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) состоится в пятницу в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве, сообщил его директор Марк Яровный в Telegram-канале.
"Прощание с Павлом состоится в (храме - ред.) Петра и Павла в Лефортове 11 апреля с 12.00 до 15.00", - написал он.
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В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви сообщили РИА Новости, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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