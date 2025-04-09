https://ria.ru/20250409/tehnik-2010151997.html

Директор Паши Техника сообщил, что его тело находится в Москве

Директор Паши Техника сообщил, что его тело находится в Москве - РИА Новости, 09.04.2025

Директор Паши Техника сообщил, что его тело находится в Москве

Директор музыканта Паши Техника (Павла Ивлева) Марк Яровный сообщил, что тело рэпера находится в Москве. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:34:00+03:00

2025-04-09T07:34:00+03:00

2025-04-09T07:34:00+03:00

москва

таиланд

пхукет (остров)

павел ивлев

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Директор музыканта Паши Техника (Павла Ивлева) Марк Яровный сообщил, что тело рэпера находится в Москве. Во вторник Яровный сообщил, что тело исполнителя отправлено из Таиланда в Москву. "В данный момент тело Павла (Ивлева - ред.) уже в Москве и едет в один из моргов Москвы", - написал директор музыканта в своем Telegram-канале. По словам Яровного, возможно, уже вечером будет известно место и время прощания с Пашей Техником. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250407/tehnik-2009763258.html

https://ria.ru/20250406/telo-2009648201.html

москва

таиланд

пхукет (остров)

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москва, таиланд, пхукет (остров), павел ивлев