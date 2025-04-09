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WP: Уиткофф может поехать в Тегеран, если его пригласят
WP: Уиткофф может поехать в Тегеран, если его пригласят - РИА Новости, 09.04.2025
WP: Уиткофф может поехать в Тегеран, если его пригласят
Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может поехать в Тегеран, если его пригласят, сообщает издание Washington Post со ссылкой РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:26:00+03:00
2025-04-09T08:26:00+03:00
2025-04-09T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может поехать в Тегеран, если его пригласят, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать Уиткофф. "Уиткофф, возможно, поедет в Тегеран, если его пригласят", - говорится в сообщении. При этом, по информации источников издания, Уиткофф может не поехать на переговоры с Ираном в Оман в субботу, если они не будут прямыми. Как заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие.
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В мире, Иран, США, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Андрей Руденко, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
WP: Уиткофф может поехать в Тегеран, если его пригласят
WP: спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф может поехать в Тегеран