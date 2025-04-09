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В Тбилиси нет света из-за аварии - РИА Новости, 09.04.2025
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02:47 09.04.2025
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В Тбилиси нет света из-за аварии
В Тбилиси нет света из-за аварии - РИА Новости, 09.04.2025
В Тбилиси нет света из-за аварии
Электричество пропало в Тбилиси из-за крупной аварии, ее устранят в течение ночи, сообщили РИА Новости в столичной грузинской электрораспределительной компании... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T02:47:00+03:00
2025-04-09T02:47:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 9 апр - РИА Новости. Электричество пропало в Тбилиси из-за крупной аварии, ее устранят в течение ночи, сообщили РИА Новости в столичной грузинской электрораспределительной компании "Телмико" на фоне поступающих в соцсетях жалобах от жителей Грузии. "Отключение электроэнергии произошло из-за крупной аварии, но процесс возобновления начался. Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам", - заявили в компании. При этом пользователи соцсетей пишут, что без света остались тысячи абонентов в крупных городах страны, таких как Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и другие.
https://ria.ru/20250407/gruziya-2009721230.html
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в мире, тбилиси, грузия, батуми
В мире, Тбилиси, Грузия, Батуми
В Тбилиси нет света из-за аварии

В Тбилиси из-за крупной аварии пропало электричество

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТБИЛИСИ, 9 апр - РИА Новости. Электричество пропало в Тбилиси из-за крупной аварии, ее устранят в течение ночи, сообщили РИА Новости в столичной грузинской электрораспределительной компании "Телмико" на фоне поступающих в соцсетях жалобах от жителей Грузии.
"Отключение электроэнергии произошло из-за крупной аварии, но процесс возобновления начался. Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам", - заявили в компании.
При этом пользователи соцсетей пишут, что без света остались тысячи абонентов в крупных городах страны, таких как Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и другие.
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