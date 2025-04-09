https://ria.ru/20250409/tbilisi-2010138126.html

В Тбилиси нет света из-за аварии

В Тбилиси нет света из-за аварии - РИА Новости, 09.04.2025

В Тбилиси нет света из-за аварии

Электричество пропало в Тбилиси из-за крупной аварии, ее устранят в течение ночи, сообщили РИА Новости в столичной грузинской электрораспределительной компании... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T02:47:00+03:00

2025-04-09T02:47:00+03:00

2025-04-09T02:47:00+03:00

в мире

тбилиси

грузия

батуми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33129/34/331293429_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_73285addb4988752ad032cd41c9be532.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр - РИА Новости. Электричество пропало в Тбилиси из-за крупной аварии, ее устранят в течение ночи, сообщили РИА Новости в столичной грузинской электрораспределительной компании "Телмико" на фоне поступающих в соцсетях жалобах от жителей Грузии. "Отключение электроэнергии произошло из-за крупной аварии, но процесс возобновления начался. Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам", - заявили в компании. При этом пользователи соцсетей пишут, что без света остались тысячи абонентов в крупных городах страны, таких как Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и другие.

https://ria.ru/20250407/gruziya-2009721230.html

тбилиси

грузия

батуми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тбилиси, грузия, батуми