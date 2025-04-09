https://ria.ru/20250409/tatarstan-2010170732.html

В Татарстане мошенника подозревают в краже 44 миллионов рублей у 20 женщин

В Татарстане мошенника подозревают в краже 44 миллионов рублей у 20 женщин - РИА Новости, 09.04.2025

В Татарстане мошенника подозревают в краже 44 миллионов рублей у 20 женщин

Полиция задержала брачного афериста, подозреваемого в хищении 44 миллионов рублей у 20 женщин в Татарстане, сообщила представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:59:00+03:00

2025-04-09T09:59:00+03:00

2025-04-09T11:44:00+03:00

происшествия

россия

ирина волк

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Полиция задержала брачного афериста, подозреваемого в хищении 44 миллионов рублей у 20 женщин в Татарстане, сообщила представитель МВД Ирина Волк."Брачный аферист, подозреваемый в многомиллионном хищении денег у 20 человек, задержан моими коллегами из Татарстана", — сказала она.Следствие предварительно установило, что ранее судимый мужчина знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом, занимающимся продажей иномарок. Злоумышленник окружал их заботой, оказывал им небольшие услуги — например, ремонтировал машину или помогал в получении ипотеки. Он входил к ним в доверие, через некоторое время просил у женщин финансовой помощи. Просьбу он объяснял проблемами в бизнесе и обещал вернуть деньги в кратчайшие сроки."Пользуясь такой схемой обмана, фигурант похитил около 44 миллионов рублей у 20 потерпевших. При этом в полицию продолжают поступать заявления о противоправной деятельности обвиняемого", — уточнила Волк.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.

https://ria.ru/20250325/khischenie-2007312722.html

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происшествия, россия, ирина волк