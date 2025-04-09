Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане мошенника подозревают в краже 44 миллионов рублей у 20 женщин - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 09.04.2025 (обновлено: 11:44 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/tatarstan-2010170732.html
В Татарстане мошенника подозревают в краже 44 миллионов рублей у 20 женщин
В Татарстане мошенника подозревают в краже 44 миллионов рублей у 20 женщин - РИА Новости, 09.04.2025
В Татарстане мошенника подозревают в краже 44 миллионов рублей у 20 женщин
Полиция задержала брачного афериста, подозреваемого в хищении 44 миллионов рублей у 20 женщин в Татарстане, сообщила представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:59:00+03:00
2025-04-09T11:44:00+03:00
происшествия
россия
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010180716_0:0:1252:704_1920x0_80_0_0_1911b7aa6e316e24c594a989d2c75769.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Полиция задержала брачного афериста, подозреваемого в хищении 44 миллионов рублей у 20 женщин в Татарстане, сообщила представитель МВД Ирина Волк."Брачный аферист, подозреваемый в многомиллионном хищении денег у 20 человек, задержан моими коллегами из Татарстана", — сказала она.Следствие предварительно установило, что ранее судимый мужчина знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом, занимающимся продажей иномарок. Злоумышленник окружал их заботой, оказывал им небольшие услуги — например, ремонтировал машину или помогал в получении ипотеки. Он входил к ним в доверие, через некоторое время просил у женщин финансовой помощи. Просьбу он объяснял проблемами в бизнесе и обещал вернуть деньги в кратчайшие сроки."Пользуясь такой схемой обмана, фигурант похитил около 44 миллионов рублей у 20 потерпевших. При этом в полицию продолжают поступать заявления о противоправной деятельности обвиняемого", — уточнила Волк.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.
https://ria.ru/20250325/khischenie-2007312722.html
https://ria.ru/20250331/podmoskove-2008342582.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010180716_154:0:1093:704_1920x0_80_0_0_c2a563281e429af820d3c4d0f12dce83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ирина волк
Происшествия, Россия, Ирина Волк
В Татарстане мошенника подозревают в краже 44 миллионов рублей у 20 женщин

В Татарстане задержали брачного афериста за кражу 44 млн рублей у 20 женщин

© МВД РоссииПолиция задержала мошенника, подозреваемого в хищении 44 миллионов рублей
Полиция задержала мошенника, подозреваемого в хищении 44 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© МВД России
Полиция задержала мошенника, подозреваемого в хищении 44 миллионов рублей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Полиция задержала брачного афериста, подозреваемого в хищении 44 миллионов рублей у 20 женщин в Татарстане, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
"Брачный аферист, подозреваемый в многомиллионном хищении денег у 20 человек, задержан моими коллегами из Татарстана", — сказала она.
Автомобиль полиции Дагестана - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Дагестане раскрыли схему с хищением техники на 80 миллионов
25 марта, 22:31
Следствие предварительно установило, что ранее судимый мужчина знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом, занимающимся продажей иномарок. Злоумышленник окружал их заботой, оказывал им небольшие услуги — например, ремонтировал машину или помогал в получении ипотеки. Он входил к ним в доверие, через некоторое время просил у женщин финансовой помощи. Просьбу он объяснял проблемами в бизнесе и обещал вернуть деньги в кратчайшие сроки.
«
"Пользуясь такой схемой обмана, фигурант похитил около 44 миллионов рублей у 20 потерпевших. При этом в полицию продолжают поступать заявления о противоправной деятельности обвиняемого", — уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Жительница Подмосковья потеряла 65 миллионов на перегоне машин из Китая
31 марта, 10:35
 
ПроисшествияРоссияИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала