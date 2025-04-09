https://ria.ru/20250409/syrskij-2010223233.html

Сырский обвинил New York Times во лжи

Сырский обвинил New York Times во лжи - РИА Новости, 09.04.2025

Сырский обвинил New York Times во лжи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил во лжи американскую газету New York Times, заявив, что издание якобы придумало материал о его недоверии США в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:22:00+03:00

2025-04-09T13:22:00+03:00

2025-04-09T13:26:00+03:00

в мире

сша

артемовск

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил во лжи американскую газету New York Times, заявив, что издание якобы придумало материал о его недоверии США в начале конфликта и решении пойти наперекор предложению американцев открыть только одно направление для атак вместо трех. В конце марта названное издание опубликовало материал о конфликте на Украине, в котором в том числе говорилось, что, когда в начале конфликта американские генералы предложили Киеву помощь, они наткнулись на стену непонимания. По информации газеты, Сырский не хотел слушать американцев, заявив им: "Мы сражаемся с россиянами. Вы - нет. Почему мы должны вас слушать?". "Вы знаете, я многое узнал о том, что я якобы говорил и что я делал. Мне интересно, кто это, скажем так, придумал", - сказал Сырский интервью изданию LB.ua. Кроме того, газета New York Times писала, что Сырский отошел от предложения США проводить попытки атаки только на одном направлении под Артемовском (украинское название Бахмут) и решил атаковать сразу на трех направлениях, из-за чего ВСУ потерпели неудачу. "Каждый наш офицер, генерал, участвовавший в боевых действиях, знает, что это вообще не соответствует действительности. Да, мы провели наступление южнее Бахмута. А ведь мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы у нас было пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены. Причем противник сам ушел бы из них. Потому что замысел этой операции заключался в том, что три основные дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение этой группировки, были бы перерезаны нами. Когда мы планировали эти действия, понимали, что наших сил недостаточно", - добавил главком ВСУ. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Александр Сырский. Среди украинских военных он получил прозвище "Мясник", поскольку не считается с потерями.

https://ria.ru/20250331/ukraina-2008454926.html

https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html

сша

артемовск

украина

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в мире, сша, артемовск, украина, александр сырский, вооруженные силы украины