https://ria.ru/20250409/svo-2010233163.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки составили до РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:02:00+03:00

2025-04-09T14:02:00+03:00

2025-04-09T14:09:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки составили до 150 военнослужащих и САУ Paladin, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Отрадное, Поддубное, Богатырь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250409/dnr-2010151844.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)