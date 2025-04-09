https://ria.ru/20250409/svo-2010233163.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки составили до РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:02:00+03:00
2025-04-09T14:02:00+03:00
2025-04-09T14:09:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника в зоне действия группировки составили до 150 военнослужащих и САУ Paladin, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Отрадное, Поддубное, Богатырь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250409/dnr-2010151844.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
МО РФ: подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ