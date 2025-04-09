https://ria.ru/20250409/svo-2010232750.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 09.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и двух полков в районах различных населённых пунктов в ДНР, противник потерял... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:01:00+03:00

2025-04-09T14:01:00+03:00

2025-04-09T14:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и двух полков в районах различных населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ленина, Котлино, Зеленый Кут, Елизаветовка, Зверево, Котляровка, Удачное, Красноармейск, Богдановка, Муравка, Новосергеевка и Петровского Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

зверево

красноармейск

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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, зверево, красноармейск, вооруженные силы украины, безопасность