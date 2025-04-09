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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 09.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и двух полков в районах различных населённых пунктов в ДНР, противник потерял... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:01:00+03:00
2025-04-09T14:01:00+03:00
2025-04-09T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и двух полков в районах различных населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ленина, Котлино, Зеленый Кут, Елизаветовка, Зверево, Котляровка, Удачное, Красноармейск, Богдановка, Муравка, Новосергеевка и Петровского Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, зверево, красноармейск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Зверево, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий "Центра"