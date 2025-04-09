Рейтинг@Mail.ru
Житель Забайкалья получил 15 лет колонии за передачу военных сведений Киеву - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 09.04.2025 (обновлено: 16:22 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/svedeniya-2010269717.html
Житель Забайкалья получил 15 лет колонии за передачу военных сведений Киеву
Житель Забайкалья получил 15 лет колонии за передачу военных сведений Киеву - РИА Новости, 09.04.2025
Житель Забайкалья получил 15 лет колонии за передачу военных сведений Киеву
Житель Забайкалья получил 15 лет за передачу военных сведений террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, сообщает антитеррористическая... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:28:00+03:00
2025-04-09T16:22:00+03:00
происшествия
украина
забайкальский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Житель Забайкалья получил 15 лет за передачу военных сведений террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, сообщает антитеррористическая комиссия Забайкальского края. Установлено, что мужчина, являясь сторонником признанной в РФ террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, передавал кураторам сведения военного характера и вовлекал в незаконную деятельность других граждан. "Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Забайкалья, причастному к государственной измене и участию в деятельности террористической организации… Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, из которых первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении. Также мужчине на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций, администрированием сайтов, каналов, чатов и групп в социальных сетях, в том числе мессенджерах. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240408/zaderzhanie-1938559226.html
https://ria.ru/20250117/sevastopol-1994132731.html
украина
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, забайкальский край, россия
Происшествия, Украина, Забайкальский край, Россия
Житель Забайкалья получил 15 лет колонии за передачу военных сведений Киеву

Житель Забайкалья получил 15 лет колонии за передачу военных сведений Украине

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Житель Забайкалья получил 15 лет за передачу военных сведений террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, сообщает антитеррористическая комиссия Забайкальского края.
Установлено, что мужчина, являясь сторонником признанной в РФ террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, передавал кураторам сведения военного характера и вовлекал в незаконную деятельность других граждан.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений
8 апреля 2024, 12:55
"Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Забайкалья, причастному к государственной измене и участию в деятельности террористической организации… Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, из которых первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.
Также мужчине на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций, администрированием сайтов, каналов, чатов и групп в социальных сетях, в том числе мессенджерах.
Приговор в законную силу не вступил.
Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
17 января, 09:47
 
ПроисшествияУкраинаЗабайкальский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала