https://ria.ru/20250409/svedeniya-2010269717.html

Житель Забайкалья получил 15 лет колонии за передачу военных сведений Киеву

Житель Забайкалья получил 15 лет колонии за передачу военных сведений Киеву - РИА Новости, 09.04.2025

Житель Забайкалья получил 15 лет колонии за передачу военных сведений Киеву

Житель Забайкалья получил 15 лет за передачу военных сведений террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, сообщает антитеррористическая... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:28:00+03:00

2025-04-09T15:28:00+03:00

2025-04-09T16:22:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Житель Забайкалья получил 15 лет за передачу военных сведений террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, сообщает антитеррористическая комиссия Забайкальского края. Установлено, что мужчина, являясь сторонником признанной в РФ террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины, передавал кураторам сведения военного характера и вовлекал в незаконную деятельность других граждан. "Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Забайкалья, причастному к государственной измене и участию в деятельности террористической организации… Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, из которых первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении. Также мужчине на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций, администрированием сайтов, каналов, чатов и групп в социальных сетях, в том числе мессенджерах. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240408/zaderzhanie-1938559226.html

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происшествия, украина, забайкальский край, россия