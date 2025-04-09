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ВСУ продавали "туры" на грабеж жителей Суджи, заявил Григорьев - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 09.04.2025 (обновлено: 16:52 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/sudzha-2010288130.html
ВСУ продавали "туры" на грабеж жителей Суджи, заявил Григорьев
ВСУ продавали "туры" на грабеж жителей Суджи, заявил Григорьев - РИА Новости, 09.04.2025
ВСУ продавали "туры" на грабеж жителей Суджи, заявил Григорьев
Украинские военные продавали в Сумах "туры" на грабежи жителей Суджи в Курской области, рассказал председатель Международного общественного трибунала по... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:29:00+03:00
2025-04-09T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
россия
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинские военные продавали в Сумах "туры" на грабежи жителей Суджи в Курской области, рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой Григорьев представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области". "Украинские грабежи носили в Курской области тотальный характер. Жители свидетельствуют, что в грабежах участвуют не только украинские военнослужащие, но и жители Сумской области… В Сумах продавались туры на грабеж Суджи Курской области", - сказал автор доклада в ходе пресс-конференции. Григорьев подчеркнул, что у мирного российского населения крали денежные знаки, украшения, электронику, бытовую технику, мебель, сантехнику, продукты, машины, сельскохозяйственную технику, белье, детские игрушки. "В Сумах продавали туры на грабеж. Выдавался билет, пропуск: заезжайте на машинах, берите любой дом, грабьте, загружаетесь и везите, что хотите. Пропускали туда и обратно, не проверяя", - рассказал председателю Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ житель Курской области.
https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html
https://ria.ru/20250409/vsu-2010274252.html
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курская область, суджа, россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Россия, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Вооруженные силы Украины
ВСУ продавали "туры" на грабеж жителей Суджи, заявил Григорьев

Григорьев: украинские военные продавали в Сумах туры на грабеж жителей Суджи

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинские военные продавали в Сумах "туры" на грабежи жителей Суджи в Курской области, рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой Григорьев представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области".
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Украинцы продают в интернете награбленное в Курской области
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"Украинские грабежи носили в Курской области тотальный характер. Жители свидетельствуют, что в грабежах участвуют не только украинские военнослужащие, но и жители Сумской области… В Сумах продавались туры на грабеж Суджи Курской области", - сказал автор доклада в ходе пресс-конференции.
Григорьев подчеркнул, что у мирного российского населения крали денежные знаки, украшения, электронику, бытовую технику, мебель, сантехнику, продукты, машины, сельскохозяйственную технику, белье, детские игрушки.
"В Сумах продавали туры на грабеж. Выдавался билет, пропуск: заезжайте на машинах, берите любой дом, грабьте, загружаетесь и везите, что хотите. Пропускали туда и обратно, не проверяя", - рассказал председателю Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ житель Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаРоссияМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Вооруженные силы Украины
 
 
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