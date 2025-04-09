https://ria.ru/20250409/sudzha-2010288130.html

ВСУ продавали "туры" на грабеж жителей Суджи, заявил Григорьев

ВСУ продавали "туры" на грабеж жителей Суджи, заявил Григорьев - РИА Новости, 09.04.2025

ВСУ продавали "туры" на грабеж жителей Суджи, заявил Григорьев

Украинские военные продавали в Сумах "туры" на грабежи жителей Суджи в Курской области, рассказал председатель Международного общественного трибунала по... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:29:00+03:00

2025-04-09T16:29:00+03:00

2025-04-09T16:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

россия

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинские военные продавали в Сумах "туры" на грабежи жителей Суджи в Курской области, рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой Григорьев представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области". "Украинские грабежи носили в Курской области тотальный характер. Жители свидетельствуют, что в грабежах участвуют не только украинские военнослужащие, но и жители Сумской области… В Сумах продавались туры на грабеж Суджи Курской области", - сказал автор доклада в ходе пресс-конференции. Григорьев подчеркнул, что у мирного российского населения крали денежные знаки, украшения, электронику, бытовую технику, мебель, сантехнику, продукты, машины, сельскохозяйственную технику, белье, детские игрушки. "В Сумах продавали туры на грабеж. Выдавался билет, пропуск: заезжайте на машинах, берите любой дом, грабьте, загружаетесь и везите, что хотите. Пропускали туда и обратно, не проверяя", - рассказал председателю Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ житель Курской области.

https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html

https://ria.ru/20250409/vsu-2010274252.html

курская область

суджа

россия

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курская область, суджа, россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины