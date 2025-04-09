Рейтинг@Mail.ru
Арабские и китайские компании заинтересовались московскими электросудами - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/suda-2010295198.html
Арабские и китайские компании заинтересовались московскими электросудами
Арабские и китайские компании заинтересовались московскими электросудами - РИА Новости, 09.04.2025
Арабские и китайские компании заинтересовались московскими электросудами
Арабские и китайские транспортные компании серьезно рассматривают электросуда, аналогичные тем, что запущены на регулярных речных маршрутах в Москве, для работы РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:51:00+03:00
2025-04-09T16:51:00+03:00
москва
максим ликсутов
технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899512186_528:905:2560:2048_1920x0_80_0_0_79ad885fea8c4d2cadf8b993020ac288.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Арабские и китайские транспортные компании серьезно рассматривают электросуда, аналогичные тем, что запущены на регулярных речных маршрутах в Москве, для работы в своих странах, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Есть большой интерес к нашим судам со стороны как арабских, так и китайских транспортных компаний, которые заинтересованы нашим опытом и серьезно рассматривают наши суда как возможность работы по таким же типам судов в своих странах", - рассказал Ликсутов. По его словам, уже сегодня по характеристикам московские суда – одни из лучших в мире. И пассажиры оценили это — на электросудах уже совершено 1,7 миллиона поездок. Заммэра отметил, что суда, которые пополнят электрофлот в этом году, будут еще более комфортными для пассажиров. "В части речного транспорта у нас акцент сделан на удобство пассажира с точки зрения системы кондиционирования, отопления. Второе – количество мест. И третье – это снижение вибрации, которой и сейчас мало, потому что это электрический транспорт. Но есть еще вещи, над которыми мы работаем, с точки зрения комфорта как для пассажиров, так и для наших капитанов", - добавил Ликсутов.
https://ria.ru/20250130/perevozki-1996369592.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899512186_559:854:2151:2048_1920x0_80_0_0_f9a074b28ed734eed3f90d647e8fd978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , технологии, в мире
Москва, Максим Ликсутов , Технологии, В мире
Арабские и китайские компании заинтересовались московскими электросудами

Ликсутов: арабские и китайские компании заинтересованы московскими электросудами

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭлектрические речные трамвайчики
Электрические речные трамвайчики - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Электрические речные трамвайчики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Арабские и китайские транспортные компании серьезно рассматривают электросуда, аналогичные тем, что запущены на регулярных речных маршрутах в Москве, для работы в своих странах, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Есть большой интерес к нашим судам со стороны как арабских, так и китайских транспортных компаний, которые заинтересованы нашим опытом и серьезно рассматривают наши суда как возможность работы по таким же типам судов в своих странах", - рассказал Ликсутов.
По его словам, уже сегодня по характеристикам московские суда – одни из лучших в мире. И пассажиры оценили это — на электросудах уже совершено 1,7 миллиона поездок.
Заммэра отметил, что суда, которые пополнят электрофлот в этом году, будут еще более комфортными для пассажиров.
"В части речного транспорта у нас акцент сделан на удобство пассажира с точки зрения системы кондиционирования, отопления. Второе – количество мест. И третье – это снижение вибрации, которой и сейчас мало, потому что это электрический транспорт. Но есть еще вещи, над которыми мы работаем, с точки зрения комфорта как для пассажиров, так и для наших капитанов", - добавил Ликсутов.
Рыбинский грузовой порт в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России
30 января, 14:45
 
МоскваМаксим ЛиксутовТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала