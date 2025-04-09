https://ria.ru/20250409/suda-2010295198.html
Арабские и китайские компании заинтересовались московскими электросудами
Арабские и китайские компании заинтересовались московскими электросудами - РИА Новости, 09.04.2025
Арабские и китайские компании заинтересовались московскими электросудами
Арабские и китайские транспортные компании серьезно рассматривают электросуда, аналогичные тем, что запущены на регулярных речных маршрутах в Москве, для работы РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:51:00+03:00
2025-04-09T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Арабские и китайские транспортные компании серьезно рассматривают электросуда, аналогичные тем, что запущены на регулярных речных маршрутах в Москве, для работы в своих странах, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Есть большой интерес к нашим судам со стороны как арабских, так и китайских транспортных компаний, которые заинтересованы нашим опытом и серьезно рассматривают наши суда как возможность работы по таким же типам судов в своих странах", - рассказал Ликсутов. По его словам, уже сегодня по характеристикам московские суда – одни из лучших в мире. И пассажиры оценили это — на электросудах уже совершено 1,7 миллиона поездок. Заммэра отметил, что суда, которые пополнят электрофлот в этом году, будут еще более комфортными для пассажиров. "В части речного транспорта у нас акцент сделан на удобство пассажира с точки зрения системы кондиционирования, отопления. Второе – количество мест. И третье – это снижение вибрации, которой и сейчас мало, потому что это электрический транспорт. Но есть еще вещи, над которыми мы работаем, с точки зрения комфорта как для пассажиров, так и для наших капитанов", - добавил Ликсутов.
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москва, максим ликсутов , технологии, в мире
Москва, Максим Ликсутов , Технологии, В мире
Арабские и китайские компании заинтересовались московскими электросудами
Ликсутов: арабские и китайские компании заинтересованы московскими электросудами
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Арабские и китайские транспортные компании серьезно рассматривают электросуда, аналогичные тем, что запущены на регулярных речных маршрутах в Москве, для работы в своих странах, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Есть большой интерес к нашим судам со стороны как арабских, так и китайских транспортных компаний, которые заинтересованы нашим опытом и серьезно рассматривают наши суда как возможность работы по таким же типам судов в своих странах", - рассказал Ликсутов
.
По его словам, уже сегодня по характеристикам московские суда – одни из лучших в мире. И пассажиры оценили это — на электросудах уже совершено 1,7 миллиона поездок.
Заммэра отметил, что суда, которые пополнят электрофлот в этом году, будут еще более комфортными для пассажиров.
"В части речного транспорта у нас акцент сделан на удобство пассажира с точки зрения системы кондиционирования, отопления. Второе – количество мест. И третье – это снижение вибрации, которой и сейчас мало, потому что это электрический транспорт. Но есть еще вещи, над которыми мы работаем, с точки зрения комфорта как для пассажиров, так и для наших капитанов", - добавил Ликсутов.