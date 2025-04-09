https://ria.ru/20250409/sud-2010350381.html
Суд на два месяца арестовал ректора Псковского госуниверситета
Суд на два месяца арестовал ректора Псковского госуниверситета - РИА Новости, 09.04.2025
Суд на два месяца арестовал ректора Псковского госуниверситета
Псковский городской суд арестовал ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупно размере,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:04:00+03:00
2025-04-09T22:04:00+03:00
2025-04-09T22:19:00+03:00
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ПСКОВ, 9 апр - РИА Новости. Псковский городской суд арестовал ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупно размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Обвиняемой в совершении преступления по части четвертой статьи 159 уголовного кодекса… Избрать обвиняемой Ильиной Наталье Анатольевне… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по седьмое июня 2025 года включительно", - огласила решение судья Надежда Прокофьева.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. В Минобрнауки РФ агентству сообщили, что правоохранительным органам в связи с задержанием Ильиной оказывается необходимое содействие.
https://ria.ru/20250409/rektor-2010350280.html
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происшествия, россия, псков, псковский государственный университет (псковгу)
Происшествия, Россия, Псков, Псковский государственный университет (ПсковГУ)
Суд на два месяца арестовал ректора Псковского госуниверситета
Суд на 2 месяца арестовал ректора ПсковГУ Ильину по делу о мошенничестве