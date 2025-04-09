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Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" более 53 миллионов долларов - РИА Новости, 09.04.2025
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17:58 09.04.2025 (обновлено: 18:01 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/sud-2010321724.html
Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" более 53 миллионов долларов
Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" более 53 миллионов долларов - РИА Новости, 09.04.2025
Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" более 53 миллионов долларов
Пресненский суд Москвы взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и двух других фигурантов более 53 миллионов долларов по искам потерпевших по РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:58:00+03:00
2025-04-09T18:01:00+03:00
происшествия
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азбука вкуса
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и двух других фигурантов более 53 миллионов долларов по искам потерпевших по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно тексту приговора, по одному иску решено взыскать 11 миллионов 123 тысячи долларов, по второму - 42 миллиона 53 тысячи долларов. Часть исков суд постановил отправить на рассмотрение в гражданское судопроизводство.
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происшествия, москва, азбука вкуса, россия
Происшествия, Москва, Азбука вкуса, Россия
Суд взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" более 53 миллионов долларов

Суд взыскал с Якубовского и других фигурантов дела более $53 млн по искам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший совладелец сетей "Азбуки вкуса" и "Кофе хауз" Кирилл Якубовский, обвиняемый в хищении 126 миллионов долларов у инвесторов, перед началом оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 9 апреля 2025
Бывший совладелец сетей Азбуки вкуса и Кофе хауз Кирилл Якубовский, обвиняемый в хищении 126 миллионов долларов у инвесторов, перед началом оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший совладелец сетей "Азбуки вкуса" и "Кофе хауз" Кирилл Якубовский, обвиняемый в хищении 126 миллионов долларов у инвесторов, перед началом оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы взыскал с экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и двух других фигурантов более 53 миллионов долларов по искам потерпевших по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно тексту приговора, по одному иску решено взыскать 11 миллионов 123 тысячи долларов, по второму - 42 миллиона 53 тысячи долларов. Часть исков суд постановил отправить на рассмотрение в гражданское судопроизводство.
Сеть магазинов Азбука вкуса - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Обвинение попросило 9,5 года колонии для экс-совладельца "Азбуки вкуса"
20 марта, 20:28
 
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