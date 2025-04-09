https://ria.ru/20250409/sud-2010240947.html

Суд в ДНР вынес приговор грузинскому наемнику, воевавшему за ВСУ

Суд в ДНР вынес приговор грузинскому наемнику, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025

Суд в ДНР вынес приговор грузинскому наемнику, воевавшему за ВСУ

Верховный суд ДНР приговорил к 9 годам колонии строгого режима грузинского наемника, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:26:00+03:00

2025-04-09T14:26:00+03:00

2025-04-09T14:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 9 годам колонии строгого режима грузинского наемника, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд приговорил Гоглидзе к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, Гоглидзе проживал в Меммингене в Германии. В апреле 2023 года он прибыл на Украину. После этого прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов из США, Франции, Германии и Польши, заключил контракт. В июле 2023 года он прибыл на временно оккупированную территорию Славянска в ДНР. Позже Гоглидзе в составе Интернационального легиона принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в ЛНР. Размер полученного им вознаграждения превысил 766 тысяч рублей. В ноябре 2023 года Гоглидзе был взят в плен военнослужащими ВС РФ на линии боевого соприкосновения в районе Серебрянского лесничества.

https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html

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россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, германия, вооруженные силы украины