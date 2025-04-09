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Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу рэпера OG Buda - РИА Новости, 09.04.2025
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03:13 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/sud-2010139085.html
Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу рэпера OG Buda
Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу рэпера OG Buda - РИА Новости, 09.04.2025
Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу рэпера OG Buda
Психолого-лингвистическую экспертизу назначили по административному делу о пропаганде наркотических средств в интернете в отношении российского рэп-исполнителя... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:13:00+03:00
2025-04-09T03:13:00+03:00
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Психолого-лингвистическую экспертизу назначили по административному делу о пропаганде наркотических средств в интернете в отношении российского рэп-исполнителя OG Buda (Григорий Ляхов), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В рамках административного расследования 10 февраля 2025 года… вынесено определение о назначении психолого-лингвистической экспертизы", - сказано в документах. Из документов следует, что, согласно сопроводительному письму, экспертиза принята в производство экспертного учреждения, а производство экспертизы было назначено на 7 апреля. При этом уточняется, что при составлении протокола 3 апреля экспертиза не была проведена, с ее результатами участники производства об административном правонарушении ознакомлены не были. "Следовательно, вывод должностного лица о наличии в действиях ИП Ляхова Г.А. признаков состава правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, является преждевременным", - следует из документов. Таким образом, суд в настоящее время вернул составителю протокол об административном правонарушении в связи с его неправильным составлением и неполнотой представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. Если эксперты найдут в словах Ляхова признаки пропаганды наркотиков, то сотрудники полиции смогут повторно обратиться в суд. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, аналогичные протоколы на исполнителя поступали в столичные суды в дважды, в 2021 и 2022 годах, но были возвращены составителю из-за допущенных нарушений.
https://ria.ru/20241112/protokol-1983203609.html
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу рэпера OG Buda

Суд назначил экспертизу по делу рэпера OG Buda о пропаганде наркотиков

© Егор Крид/YoutubeКадр из клипа Егора Крида и OG Buda "Здравствуйте"
Кадр из клипа Егора Крида и OG Buda Здравствуйте - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Егор Крид/Youtube
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Психолого-лингвистическую экспертизу назначили по административному делу о пропаганде наркотических средств в интернете в отношении российского рэп-исполнителя OG Buda (Григорий Ляхов), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В рамках административного расследования 10 февраля 2025 года… вынесено определение о назначении психолого-лингвистической экспертизы", - сказано в документах.
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Из документов следует, что, согласно сопроводительному письму, экспертиза принята в производство экспертного учреждения, а производство экспертизы было назначено на 7 апреля. При этом уточняется, что при составлении протокола 3 апреля экспертиза не была проведена, с ее результатами участники производства об административном правонарушении ознакомлены не были.
"Следовательно, вывод должностного лица о наличии в действиях ИП Ляхова Г.А. признаков состава правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, является преждевременным", - следует из документов.
Таким образом, суд в настоящее время вернул составителю протокол об административном правонарушении в связи с его неправильным составлением и неполнотой представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.
Если эксперты найдут в словах Ляхова признаки пропаганды наркотиков, то сотрудники полиции смогут повторно обратиться в суд.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, аналогичные протоколы на исполнителя поступали в столичные суды в дважды, в 2021 и 2022 годах, но были возвращены составителю из-за допущенных нарушений.
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