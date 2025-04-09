https://ria.ru/20250409/sud-2010139085.html

Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу рэпера OG Buda

Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу рэпера OG Buda - РИА Новости, 09.04.2025

Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу рэпера OG Buda

Психолого-лингвистическую экспертизу назначили по административному делу о пропаганде наркотических средств в интернете в отношении российского рэп-исполнителя... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:13:00+03:00

2025-04-09T03:13:00+03:00

2025-04-09T03:13:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Психолого-лингвистическую экспертизу назначили по административному делу о пропаганде наркотических средств в интернете в отношении российского рэп-исполнителя OG Buda (Григорий Ляхов), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В рамках административного расследования 10 февраля 2025 года… вынесено определение о назначении психолого-лингвистической экспертизы", - сказано в документах. Из документов следует, что, согласно сопроводительному письму, экспертиза принята в производство экспертного учреждения, а производство экспертизы было назначено на 7 апреля. При этом уточняется, что при составлении протокола 3 апреля экспертиза не была проведена, с ее результатами участники производства об административном правонарушении ознакомлены не были. "Следовательно, вывод должностного лица о наличии в действиях ИП Ляхова Г.А. признаков состава правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, является преждевременным", - следует из документов. Таким образом, суд в настоящее время вернул составителю протокол об административном правонарушении в связи с его неправильным составлением и неполнотой представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. Если эксперты найдут в словах Ляхова признаки пропаганды наркотиков, то сотрудники полиции смогут повторно обратиться в суд. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, аналогичные протоколы на исполнителя поступали в столичные суды в дважды, в 2021 и 2022 годах, но были возвращены составителю из-за допущенных нарушений.

https://ria.ru/20241112/protokol-1983203609.html

https://ria.ru/20250328/obe1kanobe-2008031730.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, происшествия