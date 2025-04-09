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При стрельбе в штате Вирджиния погибли три человека - РИА Новости, 09.04.2025
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05:43 09.04.2025 (обновлено: 11:08 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/strelba-2010146372.html
При стрельбе в штате Вирджиния погибли три человека
При стрельбе в штате Вирджиния погибли три человека - РИА Новости, 09.04.2025
При стрельбе в штате Вирджиния погибли три человека
Три человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния, сообщает телеканал NBC со ссылкой на шерифа. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:43:00+03:00
2025-04-09T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния, сообщает телеканал NBC со ссылкой на шерифа. "Три человека погибли и три других получили травмы во время стрельбы в округе Спотсильвания в Вирджинии... Подозреваемого пока не установили, никто не задержан", - говорится в публикации на сайте издания со ссылкой на заявление шерифа Элизабет Скотт. По словам правоохранителя, пострадавшие госпитализированы, их состояние неизвестно.Шериф призвала местных жителей оставаться дома ради собственной безопасности.
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в мире, nbc
В мире, NBC
При стрельбе в штате Вирджиния погибли три человека

При стрельбе в штате Вирджиния три человека погибли, трое пострадали

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния, сообщает телеканал NBC со ссылкой на шерифа.
"Три человека погибли и три других получили травмы во время стрельбы в округе Спотсильвания в Вирджинии... Подозреваемого пока не установили, никто не задержан", - говорится в публикации на сайте издания со ссылкой на заявление шерифа Элизабет Скотт.
По словам правоохранителя, пострадавшие госпитализированы, их состояние неизвестно.
Шериф призвала местных жителей оставаться дома ради собственной безопасности.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В американском Лас-Крусесе произошла стрельба
22 марта, 08:57
 
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