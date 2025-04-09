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При стрельбе в штате Вирджиния погибли три человека
При стрельбе в штате Вирджиния погибли три человека - РИА Новости, 09.04.2025
При стрельбе в штате Вирджиния погибли три человека
Три человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния, сообщает телеканал NBC со ссылкой на шерифа. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:43:00+03:00
2025-04-09T05:43:00+03:00
2025-04-09T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния, сообщает телеканал NBC со ссылкой на шерифа. "Три человека погибли и три других получили травмы во время стрельбы в округе Спотсильвания в Вирджинии... Подозреваемого пока не установили, никто не задержан", - говорится в публикации на сайте издания со ссылкой на заявление шерифа Элизабет Скотт. По словам правоохранителя, пострадавшие госпитализированы, их состояние неизвестно.Шериф призвала местных жителей оставаться дома ради собственной безопасности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, nbc
При стрельбе в штате Вирджиния погибли три человека
При стрельбе в штате Вирджиния три человека погибли, трое пострадали
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Три человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на шерифа.
"Три человека погибли и три других получили травмы во время стрельбы в округе Спотсильвания в Вирджинии... Подозреваемого пока не установили, никто не задержан", - говорится в публикации на сайте издания со ссылкой на заявление шерифа Элизабет Скотт.
По словам правоохранителя, пострадавшие госпитализированы, их состояние неизвестно.
Шериф призвала местных жителей оставаться дома ради собственной безопасности.