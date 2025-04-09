https://ria.ru/20250409/strakh-2010136464.html

В США раскрыли неожиданный страх Зеленского

В США раскрыли неожиданный страх Зеленского - РИА Новости, 09.04.2025

В США раскрыли неожиданный страх Зеленского

Владимира Зеленского мало пугают европейские лидеры или даже президент США Дональд Трамп, настоящим ужасом для него стало ближайшее окружение, заявила полковник РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T01:57:00+03:00

2025-04-09T01:57:00+03:00

2025-04-09T04:32:00+03:00

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МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Владимира Зеленского мало пугают европейские лидеры или даже президент США Дональд Трамп, настоящим ужасом для него стало ближайшее окружение, заявила полковник армии США в отставке Карен Квиатковски на YouTube."Зеленский не боится европейцев и явно не боится Трампа, он боится своего окружения <…> Сначала он говорит президенту США одно, потом возвращается на Украину и говорит другое, а, в итоге, не выполняет ни одно из обещаний", — сказала она.Аналитик также отмечает, что глава киевского режима давно утратил легитимность, и пока он у власти, о прекращении огня не может быть речи."У Зеленского за плечами большая история лжи, а, кроме того, он пересидел свой срок. Он должен уйти", — заключила Квиатковски.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2010125017.html

https://ria.ru/20250407/rossiya-2009649133.html

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