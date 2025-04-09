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Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ставропольский край
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ставропольский край - РИА Новости, 09.04.2025
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ставропольский край
Один беспилотник сбит утром в среду над территорией Ставропольского края, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:11:00+03:00
2025-04-09T10:11:00+03:00
2025-04-09T11:56:00+03:00
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владимир владимиров
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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Один беспилотник сбит утром в среду над территорией Ставропольского края, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 158 украинских беспилотников, в том числе один - на Ставрополье. "Один беспилотник сбит на Ставрополье. Это произошло около 6 часов утра. Система противодействия БПЛА отработала хорошо. Ущерба жизни и здоровью людей нет. На месте работают специалисты", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Он обратился с просьбой к жителям края "серьезно относиться к сообщениям официальных каналов о беспилотной угрозе". "Это может спасти жизнь вам и вашим близким", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ставропольский край
Губернатор Владимиров: над Ставропольем сбили один беспилотник, пострадавших нет