https://ria.ru/20250409/stavropole-2010174001.html

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ставропольский край

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ставропольский край - РИА Новости, 09.04.2025

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ставропольский край

Один беспилотник сбит утром в среду над территорией Ставропольского края, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:11:00+03:00

2025-04-09T10:11:00+03:00

2025-04-09T11:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

ставропольский край

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg

НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Один беспилотник сбит утром в среду над территорией Ставропольского края, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 158 украинских беспилотников, в том числе один - на Ставрополье. "Один беспилотник сбит на Ставрополье. Это произошло около 6 часов утра. Система противодействия БПЛА отработала хорошо. Ущерба жизни и здоровью людей нет. На месте работают специалисты", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Он обратился с просьбой к жителям края "серьезно относиться к сообщениям официальных каналов о беспилотной угрозе". "Это может спасти жизнь вам и вашим близким", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, владимир владимиров