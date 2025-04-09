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Источник объяснил, почему встреча с США пройдет в российском генконсульстве - РИА Новости, 09.04.2025
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12:31 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/stambul-2010206812.html
Источник объяснил, почему встреча с США пройдет в российском генконсульстве
Источник объяснил, почему встреча с США пройдет в российском генконсульстве - РИА Новости, 09.04.2025
Источник объяснил, почему встреча с США пройдет в российском генконсульстве
Решение о проведении переговоров делегаций РФ и США в российском генконсульстве в Стамбуле принято исходя из принципа очередности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:31:00+03:00
2025-04-09T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Решение о проведении переговоров делегаций РФ и США в российском генконсульстве в Стамбуле принято исходя из принципа очередности, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. По его словам, прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду. У здания генконсульства на центральной пешеходной улице Истикляль, как ожидается, будут усилены меры безопасности. Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. "Решение принято исходя из принципа очередности - в прошлый раз переговоры прошли в резиденции американского генконсула, в этот раз - в российском генконсульстве. Такая схема действует не первый год", - сообщил источник. В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса. Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
https://ria.ru/20250408/gosdep-2010117107.html
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россия, стамбул, сша, александр дарчиев, в мире
Россия, Стамбул, США, Александр Дарчиев, В мире
Источник объяснил, почему встреча с США пройдет в российском генконсульстве

Встреча с делегацией США пройдет в генконсульстве РФ исходя из очередности

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЗдание российского генконсульства в Стамбуле
Здание российского генконсульства в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Здание российского генконсульства в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Решение о проведении переговоров делегаций РФ и США в российском генконсульстве в Стамбуле принято исходя из принципа очередности, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. По его словам, прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду. У здания генконсульства на центральной пешеходной улице Истикляль, как ожидается, будут усилены меры безопасности.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле
8 апреля, 21:21
Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
"Решение принято исходя из принципа очередности - в прошлый раз переговоры прошли в резиденции американского генконсула, в этот раз - в российском генконсульстве. Такая схема действует не первый год", - сообщил источник.
В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса.
Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Киевские джунгли": в ЕС сделали заявление о переговорах Путина и Трампа
8 апреля, 20:47
 
РоссияСтамбулСШААлександр ДарчиевВ мире
 
 
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