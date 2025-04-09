Источник объяснил, почему встреча с США пройдет в российском генконсульстве
Встреча с делегацией США пройдет в генконсульстве РФ исходя из очередности
Здание российского генконсульства в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Решение о проведении переговоров делегаций РФ и США в российском генконсульстве в Стамбуле принято исходя из принципа очередности, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. По его словам, прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду. У здания генконсульства на центральной пешеходной улице Истикляль, как ожидается, будут усилены меры безопасности.
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Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
"Решение принято исходя из принципа очередности - в прошлый раз переговоры прошли в резиденции американского генконсула, в этот раз - в российском генконсульстве. Такая схема действует не первый год", - сообщил источник.
В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса.
Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.