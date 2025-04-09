https://ria.ru/20250409/stambul-2010206812.html

Источник объяснил, почему встреча с США пройдет в российском генконсульстве

Источник объяснил, почему встреча с США пройдет в российском генконсульстве - РИА Новости, 09.04.2025

Источник объяснил, почему встреча с США пройдет в российском генконсульстве

Решение о проведении переговоров делегаций РФ и США в российском генконсульстве в Стамбуле принято исходя из принципа очередности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:31:00+03:00

2025-04-09T12:31:00+03:00

2025-04-09T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Решение о проведении переговоров делегаций РФ и США в российском генконсульстве в Стамбуле принято исходя из принципа очередности, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. По его словам, прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду. У здания генконсульства на центральной пешеходной улице Истикляль, как ожидается, будут усилены меры безопасности. Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. "Решение принято исходя из принципа очередности - в прошлый раз переговоры прошли в резиденции американского генконсула, в этот раз - в российском генконсульстве. Такая схема действует не первый год", - сообщил источник. В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса. Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

https://ria.ru/20250408/gosdep-2010117107.html

https://ria.ru/20250408/peregovory-2010114147.html

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