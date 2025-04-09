https://ria.ru/20250409/ssha-2010352632.html

США не боятся роста влияния Китая на фоне введения пошлин, заявил Белый дом

США не боятся роста влияния Китая на фоне введения пошлин, заявил Белый дом - РИА Новости, 09.04.2025

США не боятся роста влияния Китая на фоне введения пошлин, заявил Белый дом

США не боятся сближения остального мира с Китаем на фоне введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, заявила официальный представитель Белого... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T22:34:00+03:00

2025-04-09T22:34:00+03:00

2025-04-09T22:34:00+03:00

сша

китай

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США не боятся сближения остального мира с Китаем на фоне введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Многие из вас не уловили искусства сделки. Явно вы не видите, что делает президент Трамп. Вы пытаетесь сказать, что весь остальной мир сблизится с Китаем, хотя на деле мы видим противоположный эффект", - заявила Левитт журналистам. По ее словам, "весь мир звонит США, а не Китаю, потому что им нужны наши рынки, наши клиенты, и им нужен этот президент, чтобы поговорить с ним в Овальном офисе". "Именно поэтому более 75 стран позвонили, потому что США - лучшее место в мире для бизнеса, а президент демонстрирует громадную храбрость", - сказала она. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.

https://ria.ru/20250409/vto-2010345853.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html

сша

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире