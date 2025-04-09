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США не боятся роста влияния Китая на фоне введения пошлин, заявил Белый дом - РИА Новости, 09.04.2025
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22:34 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/ssha-2010352632.html
США не боятся роста влияния Китая на фоне введения пошлин, заявил Белый дом
США не боятся роста влияния Китая на фоне введения пошлин, заявил Белый дом - РИА Новости, 09.04.2025
США не боятся роста влияния Китая на фоне введения пошлин, заявил Белый дом
США не боятся сближения остального мира с Китаем на фоне введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, заявила официальный представитель Белого... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:34:00+03:00
2025-04-09T22:34:00+03:00
сша
китай
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США не боятся сближения остального мира с Китаем на фоне введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Многие из вас не уловили искусства сделки. Явно вы не видите, что делает президент Трамп. Вы пытаетесь сказать, что весь остальной мир сблизится с Китаем, хотя на деле мы видим противоположный эффект", - заявила Левитт журналистам. По ее словам, "весь мир звонит США, а не Китаю, потому что им нужны наши рынки, наши клиенты, и им нужен этот президент, чтобы поговорить с ним в Овальном офисе". "Именно поэтому более 75 стран позвонили, потому что США - лучшее место в мире для бизнеса, а президент демонстрирует громадную храбрость", - сказала она. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
https://ria.ru/20250409/vto-2010345853.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html
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сша, китай, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США не боятся роста влияния Китая на фоне введения пошлин, заявил Белый дом

Белый дом: США не боятся сближения остального мира с Китаем из-за пошлин

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США не боятся сближения остального мира с Китаем на фоне введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Многие из вас не уловили искусства сделки. Явно вы не видите, что делает президент Трамп. Вы пытаетесь сказать, что весь остальной мир сблизится с Китаем, хотя на деле мы видим противоположный эффект", - заявила Левитт журналистам.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Последствия введения США пошлин затронут не только Китай, заявила глава ВТО
Вчера, 21:04
По ее словам, "весь мир звонит США, а не Китаю, потому что им нужны наши рынки, наши клиенты, и им нужен этот президент, чтобы поговорить с ним в Овальном офисе". "Именно поэтому более 75 стран позвонили, потому что США - лучшее место в мире для бизнеса, а президент демонстрирует громадную храбрость", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Госсовет КНР, в свою очередь, сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп впоследствии пообещал ввести дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
Президент США Дональд Трамп выступает на ужине Национальной республиканской конференции конгресса. 8 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам
Вчера, 03:31
 
СШАКитайПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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