Рейтинг@Mail.ru
Reuters: США могут остаться без рождественских украшений из-за пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 09.04.2025 (обновлено: 18:48 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ssha-2010300931.html
Reuters: США могут остаться без рождественских украшений из-за пошлин
Reuters: США могут остаться без рождественских украшений из-за пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
Reuters: США могут остаться без рождественских украшений из-за пошлин
Китайские производители искусственных елок и другой праздничной атрибутики на фоне вводимых США пошлин на товары из КНР перестали получать заказы от... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:58:00+03:00
2025-04-09T18:48:00+03:00
китай
пекин
вашингтон (штат)
дональд трамп
ван и (политик)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010330780_0:170:2866:1782_1920x0_80_0_0_09d7938ec6182c1f783ef3b2dc9638b7.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Китайские производители искусственных елок и другой праздничной атрибутики на фоне вводимых США пошлин на товары из КНР перестали получать заказы от американских клиентов, вследствие чего американцы могут остаться без новых украшений на Рождество, передает агентство Рейтер. Как сообщает агентство, американские ритейлеры в плане рождественских украшений почти полностью зависят от Китая, откуда они закупают 87% таких товаров на сумму около 4 миллиардов долларов. При этом Рейтер отмечает, что китайские фабрики также сильно зависят от рынка США, где они продают половину того, что производят. "В этом году никто из моих американских клиентов не разместил ни одного заказа ... Конечно, дело в пошлинах. К середине апреля все заказы обычно оформлены, но сейчас... трудно сказать, поступят ли какие-либо заказы. Возможно, американские клиенты ничего не купят в этом году", - приводит агентство слова управляющего одной из фабрик по производству искусственных елей в Китае. Как отмечает Рейтер, если американцы захотят новые рождественские украшения в этом году, им придется заплатить за них гораздо больше в случае, если они вообще смогут найти их на полках. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, для Китая пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия". По итогам прошлого года общие объемы американского импорта товаров из Китая составили почти 439 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250409/knr-2010221600.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html
https://ria.ru/20250408/kitay-2009933291.html
китай
пекин
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010330780_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e81b1ecfd8572d69c8266690ddc9eb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, Пекин, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Reuters: США могут остаться без рождественских украшений из-за пошлин

Reuters: пошлины против Китая могут оставить США без украшений на Рождество

© Getty Images / CFOTOПроизводство искусственных рождественских елей на востоке Китая
Производство искусственных рождественских елей на востоке Китая - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / CFOTO
Производство искусственных рождественских елей на востоке Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Китайские производители искусственных елок и другой праздничной атрибутики на фоне вводимых США пошлин на товары из КНР перестали получать заказы от американских клиентов, вследствие чего американцы могут остаться без новых украшений на Рождество, передает агентство Рейтер.
Как сообщает агентство, американские ритейлеры в плане рождественских украшений почти полностью зависят от Китая, откуда они закупают 87% таких товаров на сумму около 4 миллиардов долларов. При этом Рейтер отмечает, что китайские фабрики также сильно зависят от рынка США, где они продают половину того, что производят.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Эксперт рассказал, как Китай будет бороться с американскими пошлинами
Вчера, 13:22
"В этом году никто из моих американских клиентов не разместил ни одного заказа ... Конечно, дело в пошлинах. К середине апреля все заказы обычно оформлены, но сейчас... трудно сказать, поступят ли какие-либо заказы. Возможно, американские клиенты ничего не купят в этом году", - приводит агентство слова управляющего одной из фабрик по производству искусственных елей в Китае.
Как отмечает Рейтер, если американцы захотят новые рождественские украшения в этом году, им придется заплатить за них гораздо больше в случае, если они вообще смогут найти их на полках.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, для Китая пошлины составляли 54%.
Президент США Дональд Трамп выступает на ужине Национальной республиканской конференции конгресса. 8 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам
Вчера, 03:31
В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом.
Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
По итогам прошлого года общие объемы американского импорта товаров из Китая составили почти 439 миллиардов долларов.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Китай устойчивее к влиянию пошлин США, чем другие страны, считает эксперт
8 апреля, 05:31
 
КитайПекинВашингтон (штат)Дональд ТрампВан И (политик)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала