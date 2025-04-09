https://ria.ru/20250409/ssha-2010300931.html

Reuters: США могут остаться без рождественских украшений из-за пошлин

Reuters: США могут остаться без рождественских украшений из-за пошлин - РИА Новости, 09.04.2025

Reuters: США могут остаться без рождественских украшений из-за пошлин

Китайские производители искусственных елок и другой праздничной атрибутики на фоне вводимых США пошлин на товары из КНР перестали получать заказы от... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:58:00+03:00

2025-04-09T16:58:00+03:00

2025-04-09T18:48:00+03:00

китай

пекин

вашингтон (штат)

дональд трамп

ван и (политик)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Китайские производители искусственных елок и другой праздничной атрибутики на фоне вводимых США пошлин на товары из КНР перестали получать заказы от американских клиентов, вследствие чего американцы могут остаться без новых украшений на Рождество, передает агентство Рейтер. Как сообщает агентство, американские ритейлеры в плане рождественских украшений почти полностью зависят от Китая, откуда они закупают 87% таких товаров на сумму около 4 миллиардов долларов. При этом Рейтер отмечает, что китайские фабрики также сильно зависят от рынка США, где они продают половину того, что производят. "В этом году никто из моих американских клиентов не разместил ни одного заказа ... Конечно, дело в пошлинах. К середине апреля все заказы обычно оформлены, но сейчас... трудно сказать, поступят ли какие-либо заказы. Возможно, американские клиенты ничего не купят в этом году", - приводит агентство слова управляющего одной из фабрик по производству искусственных елей в Китае. Как отмечает Рейтер, если американцы захотят новые рождественские украшения в этом году, им придется заплатить за них гораздо больше в случае, если они вообще смогут найти их на полках. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, для Китая пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия". По итогам прошлого года общие объемы американского импорта товаров из Китая составили почти 439 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250409/knr-2010221600.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html

https://ria.ru/20250408/kitay-2009933291.html

китай

пекин

вашингтон (штат)

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китай, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт, в мире