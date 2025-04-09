https://ria.ru/20250409/ssha-2010283709.html

"Тяжелый удар". СМИ узнали, чем обернется новый план Трампа по Украине

"Тяжелый удар". СМИ узнали, чем обернется новый план Трампа по Украине - РИА Новости, 09.04.2025

"Тяжелый удар". СМИ узнали, чем обернется новый план Трампа по Украине

Американские компании в области дистанционного зондирования земли из космоса получат "безумно тяжелый удар", если США прекратят поддерживать Украину, сообщает... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:26:00+03:00

2025-04-09T16:26:00+03:00

2025-04-09T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Американские компании в области дистанционного зондирования земли из космоса получат "безумно тяжелый удар", если США прекратят поддерживать Украину, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на основателя аналитической компании Quilty Space Криса Куилти."Если финансирование Украины со стороны США прекратится, это станет "безумно тяжелым ударом" для развивающихся компаний в сфере дистанционного зондирования, включая тех, которые предоставляют данные с использованием SAR (радиолокационного синтезирования апертуры - ред.)", - говорится в материале издания. Breaking Defense уточняет, что с начала конфликта на Украине в 2022 году крупнейшим покупателем подобных коммерческих данных было американское правительство, а именно Национальное управление военно-космической разведки США (NRO). Бывший чиновник Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Готье указал на то, что ведущие поставщики данных SAR, такие как Umbra Space, ICEYE и Capella Space, благодаря средствам, выделенным американским конгрессом в 2024 году на помощь Украине и Израилю, получили задания собирать радиолокационные изображения над Украиной. Поэтому, как отмечается в публикации, возможный стратегический разворот Вашингтона в сторону от военной и экономической поддержки Киева приведет к финансовым последствиям для американских коммерческих поставщиков спутниковых изображений с использованием SAR, что может вынудить их искать другие источники дохода. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250330/pomosch-2008278552.html

https://ria.ru/20250407/ssha-2009726068.html

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в мире, космос - риа наука, украина, сша, россия, сергей лавров, нато