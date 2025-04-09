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СМИ: жителям США необходимо скупать гаджеты из Китая из-за пошлин на товары - РИА Новости, 09.04.2025
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16:12 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/ssha-2010281777.html
СМИ: жителям США необходимо скупать гаджеты из Китая из-за пошлин на товары
СМИ: жителям США необходимо скупать гаджеты из Китая из-за пошлин на товары - РИА Новости, 09.04.2025
СМИ: жителям США необходимо скупать гаджеты из Китая из-за пошлин на товары
Жителям США стоит поторопиться с покупкой ноутбуков, смартфонов и других электронных устройств, пока цены не выросли из-за введения 104-процентных импортных... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:12:00+03:00
2025-04-09T16:12:00+03:00
китай
пекин
вашингтон (штат)
джейсон миллер
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Жителям США стоит поторопиться с покупкой ноутбуков, смартфонов и других электронных устройств, пока цены не выросли из-за введения 104-процентных импортных пошлин на китайские товары, сообщает журнал Wired со ссылкой на американского экономиста. По словам профессора управления цепочками поставок из Мичиганского государственного университета Джейсона Миллера, цены на электронику могут стремительно вырасти уже летом, поскольку компании начнут перекладывать издержки на потребителей. "Покупайте сейчас. Не ждите, в этом нет смысла", - заявил он в разговоре с Wired, добавив, что запасы у компаний ненадолго, и скачок цен возможен уже в июне-июле. Миллер пояснил, что при действующей ставке пошлины ноутбук, ранее стоивший 571 долларов, после увеличения таможенной стоимости может подорожать до 966 долларов, то есть почти на 70%. Как отмечает издание, электроника — одна из наиболее пострадавших отраслей, поскольку значительная часть ноутбуков, смартфонов и игровых приставок поступает в США именно из Китая. Кроме того, эксперт предупреждает, что подорожание коснется и других категорий товаров, а также приведет к сокращению ассортимента: производители будут завозить только самые прибыльные модели, пишет журнал. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнял 3 апреля американский министр финансов Скотт Бессент. При этом Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
https://ria.ru/20250409/kitay-2010234750.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html
китай
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китай, пекин, вашингтон (штат), джейсон миллер, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире, технологии
Китай, Пекин, Вашингтон (штат), Джейсон Миллер, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Технологии
СМИ: жителям США необходимо скупать гаджеты из Китая из-за пошлин на товары

Wired: жители США должны скупать гаджеты из КНР, пока не выросли цены на них

© AP Photo / David ZalubowskiПокупатель в магазине электроники в США
Покупатель в магазине электроники в США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Покупатель в магазине электроники в США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Жителям США стоит поторопиться с покупкой ноутбуков, смартфонов и других электронных устройств, пока цены не выросли из-за введения 104-процентных импортных пошлин на китайские товары, сообщает журнал Wired со ссылкой на американского экономиста.
По словам профессора управления цепочками поставок из Мичиганского государственного университета Джейсона Миллера, цены на электронику могут стремительно вырасти уже летом, поскольку компании начнут перекладывать издержки на потребителей. "Покупайте сейчас. Не ждите, в этом нет смысла", - заявил он в разговоре с Wired, добавив, что запасы у компаний ненадолго, и скачок цен возможен уже в июне-июле.
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Миллер пояснил, что при действующей ставке пошлины ноутбук, ранее стоивший 571 долларов, после увеличения таможенной стоимости может подорожать до 966 долларов, то есть почти на 70%.
Как отмечает издание, электроника — одна из наиболее пострадавших отраслей, поскольку значительная часть ноутбуков, смартфонов и игровых приставок поступает в США именно из Китая. Кроме того, эксперт предупреждает, что подорожание коснется и других категорий товаров, а также приведет к сокращению ассортимента: производители будут завозить только самые прибыльные модели, пишет журнал.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнял 3 апреля американский министр финансов Скотт Бессент. При этом Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
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КитайПекинВашингтон (штат)Джейсон МиллерДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортВ миреТехнологии
 
 
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