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Глава Космического командования США предложил разместить оружие в космосе - РИА Новости, 09.04.2025
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12:31 09.04.2025 (обновлено: 12:36 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ssha-2010204902.html
Глава Космического командования США предложил разместить оружие в космосе
Глава Космического командования США предложил разместить оружие в космосе - РИА Новости, 09.04.2025
Глава Космического командования США предложил разместить оружие в космосе
Глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявил, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:31:00+03:00
2025-04-09T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявил, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в космическом пространстве или достижения успеха в нем, если такой начнется. "Настало время, когда мы можем четко сказать, что нам нужна огневая мощь и системы вооружения в космосе. Нам нужны орбитальные перехватчики. И как мы это называем? Мы называем это оружием, и оно нам нужно для сдерживания космического конфликта и для достижения успеха, если мы окажемся в нем", - приводит портал Defense One слова Уайтинга. По его словам, ранее идея о вооружении в космосе была "непостижима", однако сейчас космические перехватчики являются одним из ключевых компонентов того, как можно одержать победу. При этом он отметил, что, если конфликт распространится на космос, нельзя рассчитывать на то, что он быстро закончится. В марте командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман заявил, что Штаты должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях. Агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США передавало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20250208/zaharova-1998191203.html
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США, Китай, Россия, В мире
Глава Космического командования США предложил разместить оружие в космосе

Уайтинг: США должны разместить оружие в космосе для сдерживания конфликта

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill ClarkГлава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг
Глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill Clark
Глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявил, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в космическом пространстве или достижения успеха в нем, если такой начнется.
"Настало время, когда мы можем четко сказать, что нам нужна огневая мощь и системы вооружения в космосе. Нам нужны орбитальные перехватчики. И как мы это называем? Мы называем это оружием, и оно нам нужно для сдерживания космического конфликта и для достижения успеха, если мы окажемся в нем", - приводит портал Defense One слова Уайтинга.
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По его словам, ранее идея о вооружении в космосе была "непостижима", однако сейчас космические перехватчики являются одним из ключевых компонентов того, как можно одержать победу. При этом он отметил, что, если конфликт распространится на космос, нельзя рассчитывать на то, что он быстро закончится.
В марте командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман заявил, что Штаты должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях.
Агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США передавало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на это, что Пекин выступает против милитаризации космоса и гонки космических вооружений и призвал Вашингтон прекратить "военные приготовления" в космосе.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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