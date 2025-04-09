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США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей
США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей - РИА Новости, 09.04.2025
США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей
США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков, сообщила РИА Новости представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:03:00+03:00
2025-04-09T10:03:00+03:00
2025-04-09T11:01:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков, сообщила РИА Новости представитель МВД Ирина Волк."Сегодня в Арабской Республике Египет состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве. Он был депортирован из США в сопровождении американского конвоя", — сказала она.По версии следствия, с 2006 по 2007 год злоумышленник в составе организованной группы участвовал в хищении денежных средств банков. На покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей сообщники оформили кредиты в различных банках Новокузнецка. Полученные средства участники группы делили между собой и использовали по своему усмотрению. Общая сумма ущерба — несколько десятков миллионов рублей.В ноябре 2008-го возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Легализация денег". В 2012-м в отношении обвиняемого изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Фигурант скрылся от следствия за границей, его объявили в розыск по каналам Интерпола. "Благодаря тесному взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами по каналам Интерпола разыскиваемый задержан на территории США и депортирован в Россию", — заключила Волк.В ближайшее время его доставят в Москву для проведения следственных действий.
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происшествия, россия, сша, египет, ирина волк, интерпол, новокузнецк
Происшествия, Россия, США, Египет, Ирина Волк, Интерпол, Новокузнецк
США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей
МВД: США передали РФ обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков