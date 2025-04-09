Рейтинг@Mail.ru
США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 09.04.2025 (обновлено: 11:01 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ssha-2010171631.html
США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей
США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей - РИА Новости, 09.04.2025
США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей
США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков, сообщила РИА Новости представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:03:00+03:00
2025-04-09T11:01:00+03:00
происшествия
россия
сша
египет
ирина волк
интерпол
новокузнецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков, сообщила РИА Новости представитель МВД Ирина Волк."Сегодня в Арабской Республике Египет состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве. Он был депортирован из США в сопровождении американского конвоя", — сказала она.По версии следствия, с 2006 по 2007 год злоумышленник в составе организованной группы участвовал в хищении денежных средств банков. На покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей сообщники оформили кредиты в различных банках Новокузнецка. Полученные средства участники группы делили между собой и использовали по своему усмотрению. Общая сумма ущерба — несколько десятков миллионов рублей.В ноябре 2008-го возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Легализация денег". В 2012-м в отношении обвиняемого изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Фигурант скрылся от следствия за границей, его объявили в розыск по каналам Интерпола. "Благодаря тесному взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами по каналам Интерпола разыскиваемый задержан на территории США и депортирован в Россию", — заключила Волк.В ближайшее время его доставят в Москву для проведения следственных действий.
https://ria.ru/20250227/deportatsiya-2001987448.html
https://ria.ru/20250407/filippiny-2009739768.html
россия
сша
египет
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сша, египет, ирина волк, интерпол, новокузнецк
Происшествия, Россия, США, Египет, Ирина Волк, Интерпол, Новокузнецк
США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей

МВД: США передали РФ обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков, сообщила РИА Новости представитель МВД Ирина Волк.
"Сегодня в Арабской Республике Египет состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве. Он был депортирован из США в сопровождении американского конвоя", — сказала она.
Сотрудник полиции в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в Пулково
27 февраля, 16:26
По версии следствия, с 2006 по 2007 год злоумышленник в составе организованной группы участвовал в хищении денежных средств банков. На покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей сообщники оформили кредиты в различных банках Новокузнецка. Полученные средства участники группы делили между собой и использовали по своему усмотрению. Общая сумма ущерба — несколько десятков миллионов рублей.
В ноябре 2008-го возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Легализация денег". В 2012-м в отношении обвиняемого изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Фигурант скрылся от следствия за границей, его объявили в розыск по каналам Интерпола.
"Благодаря тесному взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами по каналам Интерпола разыскиваемый задержан на территории США и депортирован в Россию", — заключила Волк.
В ближайшее время его доставят в Москву для проведения следственных действий.
Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Филиппины не будут депортировать задержанного видеоблогера из России
7 апреля, 08:49
 
ПроисшествияРоссияСШАЕгипетИрина ВолкИнтерполНовокузнецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала