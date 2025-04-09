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Яковенко предупредил о серьезной угрозе для экономики США

Яковенко предупредил о серьезной угрозе для экономики США - РИА Новости, 09.04.2025

Яковенко предупредил о серьезной угрозе для экономики США

США столкнулись с реальной угрозой структурной и системной рецессии, которая может быть более масштабной, чем в 1970-е годы, написал в статье для РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:52:00+03:00

2025-04-09T07:52:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США столкнулись с реальной угрозой структурной и системной рецессии, которая может быть более масштабной, чем в 1970-е годы, написал в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. "США столкнулись с реальной угрозой рецессии, причем структурной и системной, возможно, более масштабной, чем в 1970-е, когда они вышли из кризиса на путях неолиберальной экономической политики и глобализации, которые явно исчерпали свой ресурс", - написал Яковенко. Он добавил, что Трамп взял курс на реиндустриализацию, параллельно прибегая к протекционистским мерам. "Протекционизм, защита своего внутреннего рынка с помощью импортных пошлин - естественный выбор: так всегда было в истории, прежде чем государства переходили к свободной торговле. Скорее необычна сама задача реиндустриализации страны, которая на протяжении, по крайней мере, полутора веков находилась в числе ведущих промышленно развитых держав", - подчеркнул замгендиректора "Россия сегодня". По его словам, Китай делает ставку на укрепление внутреннего спроса как основного драйвера собственного экономического роста, но торговая война с Западом оказывает на экономику страны негативное влияние. Он указал, что в это же время основные индикаторы промышленного производства в США в январе-феврале демонстрируют некоторое улучшение по сравнению с прошлым годом. "Поддержать дальнейший рост и призваны вводимые "на основе взаимности" тарифы... Таким образом, наряду с задачами выправления торгового баланса и получения дополнительных доходов в госбюджет (в том числе в порядке исправления положения, связанного с отсутствием НДС на федеральном уровне) Вашингтон пытается добиться главной для себя цели - нанести максимальный ущерб экономике Китая, в том числе через подрыв покупательной способности его европейского рынка. Выглядит последовательно и амбициозно. Но конечным критерием, как всегда, будет практика", - отметил Яковенко. Трамп не скрывает, что наступление на Китай по широкому фронту - это лишь часть общей стратегии экономического подъема Америки, подчеркнул Яковенко. "Не исключено, что когда многие регионы мира, включая Европу, будут разрушены экономической агрессией Трампа, США станет наиболее привлекательным местом не только для ведения бизнеса, но и для проживания состоятельных иностранцев (благодаря "золотым картам"), возможно, желаемым пунктом "качественной" эмиграции из той же Европы. В целом, задача оздоровления финансового положения страны - сбалансирование бюджета и внешней торговли - вернет Америку далеко в "золотое" послевоенное прошлое в качестве "мировой фабрики" с остальным миром в качестве колониального поставщика ресурсов", - отметил замгендиректора "России сегодня". По его словам, подобные идеи совпадают с видением американских IT-гигантов "относительно сокращения населения планеты и потребления ресурсов". "Мальтузианство, как и биополитика, вновь заявили о себе в среде глобалистов. Поэтому еще предстоит узнать, так ли уж они изжиты в американских элитах или просто поменялись планы и методы достижения поставленных целей (скажем, патриотично кооптировать в этот проект коренную (белую) Америку, а не рассматривать ее как расходный материал). В любом случае, пока не вполне осознаны тот факт, что ресурсы вновь имеют значение, и его последствия для геополитики", - написал Яковенко. Он отметил, что в данном контексте в администрации Трампа начала звучать тема развития арктического региона. "И тогда, можно предположить, силовая составляющая глобальной политики будет напрямую связана с контролем над ресурсами. И отсюда может следовать новое/старое качество России с ее территорией и потенциалом ядерного сдерживания, что выводит ее в особую лигу с США на мировом Олимпе. Что касается ресурсозависимого Китая, то Тайвань уже перестает иметь для США прежнее геополитическое значение - радикально меняется система координат, в которой Европа разрушается в том числе как рынок для китайских товаров", - заключил Яковенко.

https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009881572.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009790597.html

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сша, китай, америка, александр яковенко, дональд трамп, в мире, россия