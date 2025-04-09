https://ria.ru/20250409/ssha-2010147484.html
Суд постановил восстановить доступ Ассошиэйтед Пресс к Белому дому
Суд постановил восстановить доступ Ассошиэйтед Пресс к Белому дому - РИА Новости, 09.04.2025
Суд постановил восстановить доступ Ассошиэйтед Пресс к Белому дому
Федеральный окружной суд округа Колумбия в США постановил, что американское правительство должно восстановить журналистам агентства Ассошиэйтед Пресс доступ к... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:29:00+03:00
2025-04-09T06:29:00+03:00
2025-04-09T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Федеральный окружной суд округа Колумбия в США постановил, что американское правительство должно восстановить журналистам агентства Ассошиэйтед Пресс доступ к Белому дому, следует из решения суда. "Ответчики (правительство - ред.) должны немедленно отменить отказ в доступе Ассошиэйтед Пресс в Овальный кабинет, на борт президентского самолета и в другие закрытые помещения, основанный на точке зрения Ассошиэйтед Пресс, в то время как помещения открыты для других членов пресс-пула Белого дома", - говорится в судебном документе. В феврале администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из состава выездного пресс-пула, сопровождающего главу государства, на фоне роста напряженности между агентством и главой государства. Ранее Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении конституции за решение ограничить доступ журналистов издания в Белый дом и президентский борт из-за отказа называть Мексиканский залив "Заливом Америки". Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill. Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.
https://ria.ru/20250215/ssha-1999524380.html
https://ria.ru/20250215/tramp-1999523456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колумбия, индия, нарендра моди, илон маск, джо байден
В мире, США, Колумбия, Индия, Нарендра Моди, Илон Маск, Джо Байден
Суд постановил восстановить доступ Ассошиэйтед Пресс к Белому дому
Суд постановил восстановить доступ журналистов Ассошиэйтед Пресс в Белый дом
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Федеральный окружной суд округа Колумбия в США постановил, что американское правительство должно восстановить журналистам агентства Ассошиэйтед Пресс доступ к Белому дому, следует из решения суда.
"Ответчики (правительство - ред.) должны немедленно отменить отказ в доступе Ассошиэйтед Пресс в Овальный кабинет, на борт президентского самолета и в другие закрытые помещения, основанный на точке зрения Ассошиэйтед Пресс, в то время как помещения открыты для других членов пресс-пула Белого дома", - говорится в судебном документе.
В феврале администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из состава выездного пресс-пула, сопровождающего главу государства, на фоне роста напряженности между агентством и главой государства.
Ранее Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении конституции за решение ограничить доступ журналистов издания в Белый дом и президентский борт из-за отказа называть Мексиканский залив "Заливом Америки".
Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди
, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill.
Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США
по государственной эффективности Илона Маска
. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом
, когда тот застыл на публике.