https://ria.ru/20250409/ssha-2010142838.html

США поставят Украине отмычки

США поставят Украине отмычки - РИА Новости, 09.04.2025

США поставят Украине отмычки

Госдепартамент США намерен поставить украинским властям отмычки и системы для открытия кодовых замков, выяснило РИА Новости на основании правительственных... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T04:45:00+03:00

2025-04-09T04:45:00+03:00

2025-04-09T05:35:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдепартамент США намерен поставить украинским властям отмычки и системы для открытия кодовых замков, выяснило РИА Новости на основании правительственных документов Соединенных Штатов.Госдеп подал заявку на закупку 39 наименований — в их числе различные модели так называемых декодеров (отмычек) для дверных замков, в частности CAM/BORDER 4x4, CISA 3X5X3, CISA 3X3, GUARDIAN 3X3 и другие.Кроме того, для украинской стороны предполагается закупить некоторые устройства, перехватывающие коды замков практически на все марки автомобилей и позволяющие открывать машины без ключа владельца. В их числе CODE GRABBER PANDORA FANTOM (устройство для перехвата и декодирования замков автомобилей, которое действует на марки Volkswagen, Ford и Kia), CRYPTOGRABBER EMULATOR KEYLESS GO P33 (действует на замки Toyota и Lexus) и многие другие. Они позволяют отключать работу сигнализации.Аналогичные системы планируется закупить для открытия дверей гаражей и шлагбаумов. Предоставить специфическое оборудование предполагается в рамках сотрудничества антинаркотических служб США и Украины.В пояснительных документах к заявке Госдепа говорится, что Национальная полиция и Государственная пограничная служба Украины с одной стороны и Бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности США, а также американское Управление по борьбе с наркотиками с другой выступают ключевыми партнерами в области обеспечения правопорядка.В бумагах утверждается, что до сих пор американское бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков обучало и оснащало украинских полицейских и пограничников, предоставляло им консультативную помощь. Для повышения эффективности украинских служб, включая следственные, технические и аналитические операции, персонал обратился в Бюро США по борьбе с международным оборотом наркотиков с просьбой закупить специальное оборудование и инструменты для исполнения ордеров на обыск.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997635661.html

https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, государственный департамент сша