https://ria.ru/20250409/ssha-2010137099.html

США отозвали у Тринидада лицензию на газовые проекты в венесуэльских водах

США отозвали у Тринидада лицензию на газовые проекты в венесуэльских водах - РИА Новости, 09.04.2025

США отозвали у Тринидада лицензию на газовые проекты в венесуэльских водах

Правительство США аннулировало лицензии для правительства Тринидада и Тобаго на разработку общих с Венесуэлой газовых месторождений Драгон и Кокуина, сообщила... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T02:08:00+03:00

2025-04-09T02:08:00+03:00

2025-04-09T02:09:00+03:00

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МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Правительство США аннулировало лицензии для правительства Тринидада и Тобаго на разработку общих с Венесуэлой газовых месторождений Драгон и Кокуина, сообщила газета Trinidad and Tobago Newsday. "Правительство США отозвало лицензии, ранее выданные правительству Тринидада и Тобаго на трансграничные газовые месторождения Дракон и Манакин-Кокуина", - сообщило издание со ссылкой на слова тринидадского премьер-министра Стюарта Янга. Месторождение Манакин-Кокуина является вторым по величине из месторождений на границе между Венесуэлой и Тобаго с объемом доказанных запасов газа не менее 28 миллиардов кубических метров. Лицензию тринидадской газовой госкомпании и британской ВР на разработку этого месторождения Венесуэла выдала летом 2024 года, после чего проект был исключен из энергетических санкций против Венесуэлы министерством финансов США. Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, из-за того, что венесуэльские власти якобы скрыто посылали в США преступников.

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010130784.html

https://ria.ru/20250322/ssha-2006725848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, венесуэла, тобаго, дональд трамп, в мире