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Студенческий спутник сделал снимок береговой линии Антарктиды - РИА Новости, 09.04.2025
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Наука
 
05:03 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/sputnik-2010143892.html
Студенческий спутник сделал снимок береговой линии Антарктиды
Студенческий спутник сделал снимок береговой линии Антарктиды - РИА Новости, 09.04.2025
Студенческий спутник сделал снимок береговой линии Антарктиды
Первый космический российско-китайский спутник студентов Приамурья и Харбина, запущенный с космодрома "Восточный", сделал снимок береговой линии Антарктиды,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:03:00+03:00
2025-04-09T05:03:00+03:00
наука
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антарктида
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апр – РИА Новости. Первый космический российско-китайский спутник студентов Приамурья и Харбина, запущенный с космодрома "Восточный", сделал снимок береговой линии Антарктиды, сообщает пресс-служба Амурского государственного университета. Первый университетский спутник "Дружба АТУРК" успешно запустили с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" 5 ноября 2024 года. После отделения на расчетной орбите от разгонного блока "Фрегат" в тот же день аппарат вышел на связь с наземной станцией Харбинского политехнического университета, а затем Амурского госуниверситета (АмГУ). В первые месяцы шла проверка бортовых систем микроспутника: отработка отдельных модулей, настройка солнечных батарей, подготовка спутника к выполнению его миссии, а затем началась поэтапная работа с полезной нагрузкой. "На сегодняшний день успешно прошла тестирование на орбите технологическая камера низкого разрешения и выполнен первый снимок - береговая линия Антарктиды", - говорится в сообщении. Также по команде с Земли был несколько раз активирован FM-транспондер. Он позволил в условиях сложной местности, например, в горах, наладить канал радиосвязи с другими радиолюбителями. Далее начнётся тестирование камеры высокого разрешения и модуля "Фотон-Амур". Камера — разработка Харбинского политеха. "С расстояния в 500 километров над Землей она может зафиксировать детально участок в 2,5 метра. Модуль "Фотон-Амур" разработали в АмГУ, он позволяет исследовать воздействие факторов космического пространства на работу фотоэлектрических преобразователей. Материал для фотоэлектрических преобразователей (нанопленки) получили молодые ученые АмГУ в лаборатории Физики поверхности Научно-образовательного центра имени Константина Эдуардовича Циолковского", - добавили в вузе.
https://sn.ria.ru/20250326/uchenye-2007479028.html
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космос - риа наука, земля, харбин, антарктида, амурский государственный университет
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Харбин, Антарктида, Амурский государственный университет
Студенческий спутник сделал снимок береговой линии Антарктиды

Спутник студентов Приамурья и Харбина сделал снимок береговой линии Антарктиды

© Depositphotos.com / cookelmaКосмический спутник Земли
Космический спутник Земли - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Depositphotos.com / cookelma
Космический спутник Земли. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апр – РИА Новости. Первый космический российско-китайский спутник студентов Приамурья и Харбина, запущенный с космодрома "Восточный", сделал снимок береговой линии Антарктиды, сообщает пресс-служба Амурского государственного университета.
Первый университетский спутник "Дружба АТУРК" успешно запустили с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" 5 ноября 2024 года. После отделения на расчетной орбите от разгонного блока "Фрегат" в тот же день аппарат вышел на связь с наземной станцией Харбинского политехнического университета, а затем Амурского госуниверситета (АмГУ). В первые месяцы шла проверка бортовых систем микроспутника: отработка отдельных модулей, настройка солнечных батарей, подготовка спутника к выполнению его миссии, а затем началась поэтапная работа с полезной нагрузкой.
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"На сегодняшний день успешно прошла тестирование на орбите технологическая камера низкого разрешения и выполнен первый снимок - береговая линия Антарктиды", - говорится в сообщении.
Также по команде с Земли был несколько раз активирован FM-транспондер. Он позволил в условиях сложной местности, например, в горах, наладить канал радиосвязи с другими радиолюбителями. Далее начнётся тестирование камеры высокого разрешения и модуля "Фотон-Амур". Камера — разработка Харбинского политеха.
"С расстояния в 500 километров над Землей она может зафиксировать детально участок в 2,5 метра. Модуль "Фотон-Амур" разработали в АмГУ, он позволяет исследовать воздействие факторов космического пространства на работу фотоэлектрических преобразователей. Материал для фотоэлектрических преобразователей (нанопленки) получили молодые ученые АмГУ в лаборатории Физики поверхности Научно-образовательного центра имени Константина Эдуардовича Циолковского", - добавили в вузе.
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