https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010336622.html

Спецоперация, 9 апреля: Киев атаковал ГРС "Турецкого потока"

Спецоперация, 9 апреля: Киев атаковал ГРС "Турецкого потока" - РИА Новости, 09.04.2025

Спецоперация, 9 апреля: Киев атаковал ГРС "Турецкого потока"

Киевский режим, несмотря на российско-американские договорённости ни на сутки не прекращавший удары по российской энергетической инфраструктуре, в ночь на 9... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:22:00+03:00

2025-04-09T19:22:00+03:00

2025-04-09T19:22:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Киевский режим, несмотря на российско-американские договорённости ни на сутки не прекращавший удары по российской энергетической инфраструктуре, в ночь на 9 апреля атаковал два объекта газовой инфраструктуры в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. Около полуночи была совершена атака с помощью восьми беспилотников на компрессорную станцию "Кореновская", которая обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Все восемь дронов были сбиты средствами ПВО и огневыми группами, ущерба станции не допущено, подчеркнули в российском ведомстве. Кроме того, в эту же ночь два БПЛА атаковали газораспределительную станцию "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба беспилотника были уничтожены на безопасной от объекта дистанции. Также киевский режим за прошедшие сутки дважды атаковал высоковольтные линии электропередачи в Курской области, один раз - высоковольтную линию в Ростовской области и один раз - ветроэлектростанцию в Запорожской области. Сотни сбитых беспилотников Как следует из сводки российского оборонного ведомства о ходе спецоперации, подразделения российских группировок нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Всего украинские войска потеряли до 1295 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 18 боевых бронированных машин, установки разминирования УР-77, 18 орудий полевой артиллерии и пяти станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, трёх складов боеприпасов и склада материальных средств. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотников и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM и 333 беспилотника самолётного типа, в том числе 158 вне зоны спецоперации. Военные преступленияВ отдельной сводке о ситуации в курском приграничье говорится, что группировка ВС РФ "Север" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах Горналя и Олешни Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов, а также у десяти населённых пунктов в Сумской области Украины. За сутки на курском направлении были уничтожены более 230 украинских боевиков, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. За всё время боёв здесь потери противника превысили 72990 человек. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в ходе которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил доклад "Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области". Кроме того, Григорьев рассказал, что украинские военные продавали в Сумах "туры" на грабежи жителей Суджи в Курской области. Это, по его словам, свидетельствует о том, что в грабежах участвовали не только украинские военнослужащие, но и жители Сумской области. Больше 15 тысяч атак Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в среду ВСУ атаковали центр Горловки с применением беспилотников, а также обстреляли Никитовский район Горловки и поселок Мироновский "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров. Ещё один взрывоопасный предмет они сбросили около 16:50 мск. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что два мирных жителя города в результате получили ранения. Кроме того, как сообщило управление, в Донецке двое подростков погибли в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса украинских войск. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) собрал данные о более чем 15 тысячах атак ВСУ на гражданские объекты в России, они рассылаются примерно в 1800 международных организаций, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев. Безумно тяжелый удар Дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция изучает информацию Минобороны РФ об атаке ВСУ на станцию для газоснабжения "Турецкого потока". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в среду назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах, сражающихся за Россию на Украине. Издание Breaking Defense со ссылкой на основателя аналитической компании Quilty Space Криса Куилти сообщило, что американские компании, работающие в области дистанционного зондирования земли из космоса получат "безумно тяжелый удар", если США прекратят финансировать Украину. Понимали, что сил недостаточно Главком ВСУ Александр Сырский обвинил во лжи американскую газету New York Times, заявив, что издание якобы придумало материал о его недоверии к США в начале конфликта. Кроме того, газета писала, что Сырский пошел наперекор предложению американцев открыть только одно направление для атак вместо трех под Артемовском. Между тем главком ВСУ посетовал на недостаток сил. По его словам, если бы Украина проводила наступление южнее Артёмовска не двумя бригадами, а пятью, то и этот город, и Соледар оказались бы в руках украинских военных, причем "противник сам ушел бы из них". Сырский сказал, что замысел операции заключался в том, чтобы перерезать три основные дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение группировки ВС РФ. Сырский также пожаловался на уменьшение помощи со стороны США, теперь основную поддержку Киеву оказывают страны Европы.

https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010249310.html

https://ria.ru/20250409/ukraine-2010259434.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010293820.html

https://ria.ru/20250323/konflikt-2006832710.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, сша, александр сырский, вооруженные силы украины, турецкий поток, вооруженные силы рф