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Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД под Часовым Яром - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010152175.html
Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД под Часовым Яром
Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД под Часовым Яром - РИА Новости, 09.04.2025
Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД под Часовым Яром
Артиллерия и дроны-камикадзе отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили на часовоярском направлении РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:36:00+03:00
2025-04-09T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
артемовск
донбасс
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Артиллерия и дроны-камикадзе отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили на часовоярском направлении в населенном пункте Миньковка пункт временной дислокации ВСУ и минометную огневую точку. Видео нанесения ударов по ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости. "Уничтожен ПВД с личным составом при помощи "Д-30", а операторы БПЛА уничтожили огневую точку вместе с орудием при помощи дрона на оптоволокне", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
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Дарья Буймова
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часов яр, артемовск, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск, Донбасс, Безопасность
Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД под Часовым Яром

Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД и миномет под Часовым Яром

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Артиллерия и дроны-камикадзе отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили на часовоярском направлении в населенном пункте Миньковка пункт временной дислокации ВСУ и минометную огневую точку.
Видео нанесения ударов по ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ
8 апреля, 15:13
"Уничтожен ПВД с личным составом при помощи "Д-30", а операторы БПЛА уничтожили огневую точку вместе с орудием при помощи дрона на оптоволокне", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрАртемовскДонбассБезопасность
 
 
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