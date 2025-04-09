Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД под Часовым Яром
Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД и миномет под Часовым Яром
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Артиллерия и дроны-камикадзе отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили на часовоярском направлении в населенном пункте Миньковка пункт временной дислокации ВСУ и минометную огневую точку.
Видео нанесения ударов по ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Уничтожен ПВД с личным составом при помощи "Д-30", а операторы БПЛА уничтожили огневую точку вместе с орудием при помощи дрона на оптоволокне", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
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