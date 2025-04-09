https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010152175.html

Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД под Часовым Яром

Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД под Часовым Яром - РИА Новости, 09.04.2025

Бойцы отряда "Барс-31" уничтожили украинский ПВД под Часовым Яром

Артиллерия и дроны-камикадзе отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили на часовоярском направлении РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:36:00+03:00

2025-04-09T07:36:00+03:00

2025-04-09T07:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

артемовск

донбасс

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Артиллерия и дроны-камикадзе отряда "Барс-31" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили на часовоярском направлении в населенном пункте Миньковка пункт временной дислокации ВСУ и минометную огневую точку. Видео нанесения ударов по ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости. "Уничтожен ПВД с личным составом при помощи "Д-30", а операторы БПЛА уничтожили огневую точку вместе с орудием при помощи дрона на оптоволокне", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

артемовск

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

часов яр, артемовск, донбасс, безопасность