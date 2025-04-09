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Офицер рассказал о наемниках, удерживавших Гуево в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 09.04.2025 (обновлено: 11:10 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010146044.html
Офицер рассказал о наемниках, удерживавших Гуево в Курской области
Офицер рассказал о наемниках, удерживавших Гуево в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Офицер рассказал о наемниках, удерживавших Гуево в Курской области
Среди украинских военнослужащих, удерживавших Гуево в Курской области, были англоязычные и польские наемники, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" ВС... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:38:00+03:00
2025-04-09T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 9 апр - РИА Новости. Среди украинских военнослужащих, удерживавших Гуево в Курской области, были англоязычные и польские наемники, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" ВС РФ. "Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах", - сообщил РИА Новости офицер 22-го полка. Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 8 апреля подняли над селом Гуево российский флаг. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территррии Курской области.
https://ria.ru/20250408/guevo-2010121243.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Офицер рассказал о наемниках, удерживавших Гуево в Курской области

Среди удерживавших Гуево в Курской области были англоязычные и польские наемники

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 9 апр - РИА Новости. Среди украинских военнослужащих, удерживавших Гуево в Курской области, были англоязычные и польские наемники, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" ВС РФ.
"Среди боевиков киевского режима, оккупировавших и удерживавших Гуево Курской области, было много иностранных наемников. Английская и польская речь была слышна на радиоперехватах", - сообщил РИА Новости офицер 22-го полка.
Штурмовики 22-го мотострелкового полка захватили два украинских дрона Баба-Яга при зачистке курского Гуево - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево
8 апреля, 22:06
Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 8 апреля подняли над селом Гуево российский флаг.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территррии Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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