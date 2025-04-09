Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010144859.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.04.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 артиллерийского подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:14:00+03:00
2025-04-09T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901449928_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_6bef56c9fe9b7a35a339691a732e6fdc.jpg
ГЕНИЧЕСК, 9 апр - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 артиллерийского подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия Д-20 нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ, находившимся в заброшенном доме на правобережье Днепра", - сообщили в военном ведомстве. После доклада с командного пункта о поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы ответным огнем со стороны противника. Расчеты гаубиц Д-20 группировки войск "Днепр" ведут боевую работу снарядами калибра 152 миллиметра, скорость стрельбы составляет до пяти выстрелов в минуту, дальность - более 17 километров при полном заряде. На каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно ведут контрбатарейную борьбу, а также подавляют пункты управления БПЛА, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901449928_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_1e045a53ff79c5b154fc4332a9e5b21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

Расчет гаубицы Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Каховском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 9 апр - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 артиллерийского подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия Д-20 нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ, находившимся в заброшенном доме на правобережье Днепра", - сообщили в военном ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ
Вчера, 15:13
После доклада с командного пункта о поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы ответным огнем со стороны противника.
Расчеты гаубиц Д-20 группировки войск "Днепр" ведут боевую работу снарядами калибра 152 миллиметра, скорость стрельбы составляет до пяти выстрелов в минуту, дальность - более 17 километров при полном заряде.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно ведут контрбатарейную борьбу, а также подавляют пункты управления БПЛА, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала