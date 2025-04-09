https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010144859.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.04.2025

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 артиллерийского подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:14:00+03:00

2025-04-09T05:14:00+03:00

2025-04-09T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 9 апр - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 артиллерийского подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия Д-20 нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ, находившимся в заброшенном доме на правобережье Днепра", - сообщили в военном ведомстве. После доклада с командного пункта о поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы ответным огнем со стороны противника. Расчеты гаубиц Д-20 группировки войск "Днепр" ведут боевую работу снарядами калибра 152 миллиметра, скорость стрельбы составляет до пяти выстрелов в минуту, дальность - более 17 километров при полном заряде. На каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно ведут контрбатарейную борьбу, а также подавляют пункты управления БПЛА, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность