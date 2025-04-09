ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
Расчет гаубицы Д-20 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Каховском направлении
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 9 апр - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 артиллерийского подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия Д-20 нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ, находившимся в заброшенном доме на правобережье Днепра", - сообщили в военном ведомстве.
После доклада с командного пункта о поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы ответным огнем со стороны противника.
Расчеты гаубиц Д-20 группировки войск "Днепр" ведут боевую работу снарядами калибра 152 миллиметра, скорость стрельбы составляет до пяти выстрелов в минуту, дальность - более 17 километров при полном заряде.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно ведут контрбатарейную борьбу, а также подавляют пункты управления БПЛА, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ.
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