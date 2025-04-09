https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010144432.html

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник "Гор"

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник "Гор" - РИА Новости, 09.04.2025

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник "Гор"

Расчет ЗРК "Стрела-10" российской группировки войск "Центр", работая на красноармейском направлении, поразил разведывательный БПЛА украинского производства... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:09:00+03:00

2025-04-09T05:09:00+03:00

2025-04-09T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" российской группировки войск "Центр", работая на красноармейском направлении, поразил разведывательный БПЛА украинского производства "Гор", рассказал РИА Новости командир зенитного комплекса Дмитрий Голодушин. "Наше подразделение работает на красноармейском направлении. Наша основная задача - это прикрытие артиллерийских подразделений от вражеских БПЛА. На крайнем боевом выходе на стартовой позиции нами был обнаружен вражеский беспилотный летательный аппарат под названием "Гор". Мы его обнаружили, соответственно, оценили обстановку фоновую. Все нам благоволило, чтобы поразить эту цель, - быстро выкатились, обнаружили - и все. Был устойчивый захват - прям четко отработали, поразили цель и моментально мы уехали с этой позиции на новую ", - рассказал РИА новости командир "Стрелы". Как пояснил зенитчик, беспилотный летательный аппарат "Гор" - это разведывательный летательный аппарат, украинского производства. Данный БПЛА пытается обнаружить наши позиции и технику. Беспилотник летает на высоте от 1500 до 3000 метров. Аппарат обладает очень хорошей камерой. Собеседник также отметил что, работать с этим вражеским разведчиком надо предельно аккуратно и осторожно, чтоб не быть обнаруженным во время захвата цели зенитным комплексом. "За последние две недели было обнаружено и поражено нашим расчетом примерно около 10 вражеских целей. В основном это были разведывательные дроны, но также были среди них и ударные", - уточнил Голодушин. Военнослужащий также добавил, что в приоритете - разведывательные дроны, необходимо прикрывать собственные подразделения от них, не давая противнику возможность обнаружения. "Мы всегда находимся на защите нашего неба, на прикрытии наших подразделений, нашей техники. Все могут быть спокойны, Победа будет за нами", - сказал в военнослужащий.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность