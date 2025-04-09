https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010144122.html

Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025

Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

Экипаж самолета Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:07:00+03:00

2025-04-09T05:07:00+03:00

2025-04-09T05:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

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воздушно-космические силы россии

су-34

су-35с

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экипаж самолета Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны."Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временного дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух". После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена", — говорится в сообщении.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Во вторник стало известно о взятии под контроль приграничного села Гуево.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, су-35с