https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010144122.html
Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области
Экипаж самолета Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:07:00+03:00
2025-04-09T05:07:00+03:00
2025-04-09T05:18:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экипаж самолета Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны."Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временного дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух". После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена", — говорится в сообщении.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Во вторник стало известно о взятии под контроль приграничного села Гуево.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Су-35С
Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области
Минобороны: Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области