Рейтинг@Mail.ru
Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 09.04.2025 (обновлено: 05:18 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010144122.html
Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области
Экипаж самолета Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:07:00+03:00
2025-04-09T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
су-35с
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_225ee90532e9b29aa8bc3772154b809a.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экипаж самолета Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны."Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временного дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух". После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена", — говорится в сообщении.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Во вторник стало известно о взятии под контроль приграничного села Гуево.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d82333d25297de9689aaa5528a8dccf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Су-35С
Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экипаж самолета Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны.
"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временного дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух". После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена", — говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Ездят на них": на Западе раскрыли, как российские военные напугали ВСУ
Вчера, 15:13
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Во вторник стало известно о взятии под контроль приграничного села Гуево.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34Су-35С
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала