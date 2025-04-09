https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010134981.html
Российские дроноводы навели артудар по группе ВСУ в Курской области
Российские дроноводы навели артудар по группе ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Российские дроноводы навели артудар по группе ВСУ в Курской области
"Дроноводы" группировки "Север" из 44-го армейского корпуса обнаружили группу ВСУ в районе села Гуево Курской области и навели по ней артудар, соответствующее... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T01:21:00+03:00
2025-04-09T01:21:00+03:00
2025-04-09T01:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374172_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f03a005a4e4d7886d20bf7b9794cd6c3.jpg
КУРСК, 9 апр – РИА Новости. "Дроноводы" группировки "Север" из 44-го армейского корпуса обнаружили группу ВСУ в районе села Гуево Курской области и навели по ней артудар, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах операторы дрона 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса замечают движение противника в окрестностях села Гуево. Украинский военный перемещается из здания в здание. "Дроноводы" передают координаты полковой артиллерии - вскоре она наносит точный удар и уничтожает цель.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_151f671cd609f2726e7fe7925d3c9c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские дроноводы навели артудар по группе ВСУ в Курской области
Дроноводы группы Север навели артудар по группе ВСУ в районе села Гуево