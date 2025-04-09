https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010134981.html

Российские дроноводы навели артудар по группе ВСУ в Курской области

Российские дроноводы навели артудар по группе ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.04.2025

Российские дроноводы навели артудар по группе ВСУ в Курской области

"Дроноводы" группировки "Север" из 44-го армейского корпуса обнаружили группу ВСУ в районе села Гуево Курской области и навели по ней артудар, соответствующее... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T01:21:00+03:00

2025-04-09T01:21:00+03:00

2025-04-09T01:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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КУРСК, 9 апр – РИА Новости. "Дроноводы" группировки "Север" из 44-го армейского корпуса обнаружили группу ВСУ в районе села Гуево Курской области и навели по ней артудар, соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах операторы дрона 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса замечают движение противника в окрестностях села Гуево. Украинский военный перемещается из здания в здание. "Дроноводы" передают координаты полковой артиллерии - вскоре она наносит точный удар и уничтожает цель.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность