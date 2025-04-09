https://ria.ru/20250409/spch-2010292901.html

В СПЧ возмутились реакцией международного сообщества на преступления ВСУ

В СПЧ возмутились реакцией международного сообщества на преступления ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025

В СПЧ возмутились реакцией международного сообщества на преступления ВСУ

Международное сообщество закрывает глаза на агрессию ВСУ к мирным россиянам, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:42:00+03:00

2025-04-09T16:42:00+03:00

2025-04-09T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

александр брод

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международное сообщество закрывает глаза на агрессию ВСУ к мирным россиянам, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. В среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Военные преступления Вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области". "Международное сообщество закрыло глаза на распространение нацистских идей, на агрессию и попрание норм международного права. Именно с такого безучастного молчаливого согласия международной общественности и возможны те массовые преступления, которые фиксируются на территории Донбасса, на территории Курской области, на территории всей Украины", - сказал Брод в ходе пресс-конференции. Он также отметил, что доклад Международного общественного трибунала сыграет важную просветительскую роль, послужит фактической, фактологической базой для будущих судебных процессов против идеологов, руководителей, организаторов и исполнителей массовых преступлений киевского режима. "Я убежден, что необходимо оставить свидетельства о разрушении и агрессии украинских нацистов. Для напоминания будущим поколениям о том, что такое было, такое возможно и такое зло нуждается в серьезном противодействии", - добавил Брод.

https://ria.ru/20250409/zapad-2010283537.html

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россия, украина, донбасс, александр брод, вооруженные силы украины