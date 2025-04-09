https://ria.ru/20250409/spch-2010290449.html

СПЧ собрал данные о более чем 15 тысячах атак ВСУ на российские объекты

СПЧ собрал данные о более чем 15 тысячах атак ВСУ на российские объекты - РИА Новости, 09.04.2025

СПЧ собрал данные о более чем 15 тысячах атак ВСУ на российские объекты

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) собрал информацию о более чем 15 тысячах атаках ВСУ на гражданские объекты в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:37:00+03:00

2025-04-09T16:37:00+03:00

2025-04-09T16:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

валерий фадеев

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

вооруженные силы украины

оон

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) собрал информацию о более чем 15 тысячах атаках ВСУ на гражданские объекты в России, они рассылаются примерно в 1800 международных организаций, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил доклад "Военные преступления Вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области". "СПЧ с марта 2022 года собирает информацию о тех ударах, которые наносят вооруженные силы Украины по гражданским объектам. У нас собрана информация о более чем 15 тысячах атак", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции. Глава СПЧ отметил, что Совет составляет бюллетени на русском и английском языках и отправляет их примерно в 1800 адресов, среди которых ООН, ЕС, ОБСЕ, правозащитные организации, ведущие СМИ. "Иногда поступают отклики: Международный Красный Крест, посольства, парламент Франции, Германии… В нашей информации тоже есть дата, время, фотография, но нет этих ужасающих свидетельств, которые собирает Максим Сергеевич (Григорьев - ред.)", - добавил он. Фадеев рассказал, что СПЧ вносит вклад в работу Международного общественного трибунала. С недавнего времени Совет и трибунал вместе рассылают свидетельства преступлений за рубеж.

https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html

https://ria.ru/20250409/op-2010274821.html

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россия, украина, германия, валерий фадеев, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины, оон, евросоюз