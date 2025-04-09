https://ria.ru/20250409/spch-2010290449.html
СПЧ собрал данные о более чем 15 тысячах атак ВСУ на российские объекты
СПЧ собрал данные о более чем 15 тысячах атак ВСУ на российские объекты - РИА Новости, 09.04.2025
СПЧ собрал данные о более чем 15 тысячах атак ВСУ на российские объекты
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) собрал информацию о более чем 15 тысячах атаках ВСУ на гражданские объекты в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:37:00+03:00
2025-04-09T16:37:00+03:00
2025-04-09T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
валерий фадеев
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) собрал информацию о более чем 15 тысячах атаках ВСУ на гражданские объекты в России, они рассылаются примерно в 1800 международных организаций, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил доклад "Военные преступления Вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области". "СПЧ с марта 2022 года собирает информацию о тех ударах, которые наносят вооруженные силы Украины по гражданским объектам. У нас собрана информация о более чем 15 тысячах атак", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции. Глава СПЧ отметил, что Совет составляет бюллетени на русском и английском языках и отправляет их примерно в 1800 адресов, среди которых ООН, ЕС, ОБСЕ, правозащитные организации, ведущие СМИ. "Иногда поступают отклики: Международный Красный Крест, посольства, парламент Франции, Германии… В нашей информации тоже есть дата, время, фотография, но нет этих ужасающих свидетельств, которые собирает Максим Сергеевич (Григорьев - ред.)", - добавил он. Фадеев рассказал, что СПЧ вносит вклад в работу Международного общественного трибунала. С недавнего времени Совет и трибунал вместе рассылают свидетельства преступлений за рубеж.
https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html
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россия, украина, германия, валерий фадеев, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины, оон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Валерий Фадеев, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Вооруженные силы Украины, ООН, Евросоюз
СПЧ собрал данные о более чем 15 тысячах атак ВСУ на российские объекты
Фадеев: СПЧ собрал данные о более чем 15 тысячах атак ВСУ на гражданские объекты