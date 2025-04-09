https://ria.ru/20250409/sobaki-2010190974.html

СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Новгородской области

СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Новгородской области - РИА Новости, 09.04.2025

СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Новгородской области

СК проводит доследственную проверку информации о нападении бродячих собак на 11-летнего ребенка в поселке Крестцы Новгородской области, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:28:00+03:00

2025-04-09T11:28:00+03:00

2025-04-09T11:28:00+03:00

происшествия

новгородская область

россия

валдай

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку информации о нападении бродячих собак на 11-летнего ребенка в поселке Крестцы Новгородской области, сообщило СУСК РФ по региону. Как сообщила мама мальчика в соцсетях, во вторник утром стая собак повалила ее ребенка на землю, и одна из них его покусала. Женщина разместила заключение хирурга, в котором написано, что на бедре мальчика рана. В больнице поселка антирабической вакцины против бешенства не оказалось, поэтому женщина повезла ребенка в Валдай, где мальчика привили. Теперь маме придется возить сына не один раз в соседний город на прививки. По словам женщины, у ребенка кроме физической еще и моральная травма. "Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организована доследственная проверка по информации, размещённой в социальной сети, о нападении стаи бродячих собак на 11-летнего ребёнка в посёлке Крестцы", – говорится в сообщении. Жители также сообщили в соцсетях, что проблему с бездомными собаками местная администрация давно не может решить. Проблема с агрессивными стаями собак есть и в других поселках Новгородской области. Как сообщалось раннее, глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к отлову бродячих собак в поселке Парфино Новгородской области.

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

новгородская область

россия

валдай

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происшествия, новгородская область, россия, валдай, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)