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СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Новгородской области - РИА Новости, 09.04.2025
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11:28 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/sobaki-2010190974.html
СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Новгородской области
СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Новгородской области - РИА Новости, 09.04.2025
СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Новгородской области
СК проводит доследственную проверку информации о нападении бродячих собак на 11-летнего ребенка в поселке Крестцы Новгородской области, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:28:00+03:00
2025-04-09T11:28:00+03:00
происшествия
новгородская область
россия
валдай
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку информации о нападении бродячих собак на 11-летнего ребенка в поселке Крестцы Новгородской области, сообщило СУСК РФ по региону. Как сообщила мама мальчика в соцсетях, во вторник утром стая собак повалила ее ребенка на землю, и одна из них его покусала. Женщина разместила заключение хирурга, в котором написано, что на бедре мальчика рана. В больнице поселка антирабической вакцины против бешенства не оказалось, поэтому женщина повезла ребенка в Валдай, где мальчика привили. Теперь маме придется возить сына не один раз в соседний город на прививки. По словам женщины, у ребенка кроме физической еще и моральная травма. "Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организована доследственная проверка по информации, размещённой в социальной сети, о нападении стаи бродячих собак на 11-летнего ребёнка в посёлке Крестцы", – говорится в сообщении. Жители также сообщили в соцсетях, что проблему с бездомными собаками местная администрация давно не может решить. Проблема с агрессивными стаями собак есть и в других поселках Новгородской области. Как сообщалось раннее, глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к отлову бродячих собак в поселке Парфино Новгородской области.
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новгородская область
россия
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происшествия, новгородская область, россия, валдай, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Россия, Валдай, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию о нападении собак на ребенка в Новгородской области

СК проверит данные о нападении бродячих собак на ребенка в Новгородской области

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку информации о нападении бродячих собак на 11-летнего ребенка в поселке Крестцы Новгородской области, сообщило СУСК РФ по региону.
Как сообщила мама мальчика в соцсетях, во вторник утром стая собак повалила ее ребенка на землю, и одна из них его покусала. Женщина разместила заключение хирурга, в котором написано, что на бедре мальчика рана. В больнице поселка антирабической вакцины против бешенства не оказалось, поэтому женщина повезла ребенка в Валдай, где мальчика привили. Теперь маме придется возить сына не один раз в соседний город на прививки. По словам женщины, у ребенка кроме физической еще и моральная травма.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организована доследственная проверка по информации, размещённой в социальной сети, о нападении стаи бродячих собак на 11-летнего ребёнка в посёлке Крестцы", – говорится в сообщении.
Жители также сообщили в соцсетях, что проблему с бездомными собаками местная администрация давно не может решить.
Проблема с агрессивными стаями собак есть и в других поселках Новгородской области. Как сообщалось раннее, глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к отлову бродячих собак в поселке Парфино Новгородской области.
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ПроисшествияНовгородская областьРоссияВалдайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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