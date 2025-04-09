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В Аксае эвакуировали 48 жителей дома из-за угрозы взрыва дрона - РИА Новости, 09.04.2025
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05:20 09.04.2025 (обновлено: 05:24 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/slyusar-2010145277.html
В Аксае эвакуировали 48 жителей дома из-за угрозы взрыва дрона
В Аксае эвакуировали 48 жителей дома из-за угрозы взрыва дрона - РИА Новости, 09.04.2025
В Аксае эвакуировали 48 жителей дома из-за угрозы взрыва дрона
В Аксае из-за угрозы взрыва беспилотника, застрявшего на бельевых веревках, эвакуировали 48 жильцов многоквартирного дома, сообщил врио губернатора Ростовской... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:20:00+03:00
2025-04-09T05:24:00+03:00
аксай
происшествия
ростовская область
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Аксае из-за угрозы взрыва беспилотника, застрявшего на бельевых веревках, эвакуировали 48 жильцов многоквартирного дома, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Аксае в многоквартирном жилом доме &lt;...&gt; на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома", — написал он.Для них развернули пункт временного размещения.На месте работают экстренные службы. Координацией действий по оказанию помощи занимается глава администрации района Константин Доморовский, заключил Слюсарь.
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аксай, происшествия, ростовская область
Аксай, Происшествия, Ростовская область
В Аксае эвакуировали 48 жителей дома из-за угрозы взрыва дрона

Слюсарь: в ростовском Аксае эвакуированы 48 жильцов дома из-за риска взрыва БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Аксае из-за угрозы взрыва беспилотника, застрявшего на бельевых веревках, эвакуировали 48 жильцов многоквартирного дома, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«
"В Аксае в многоквартирном жилом доме <...> на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома", — написал он.
Для них развернули пункт временного размещения.
На месте работают экстренные службы. Координацией действий по оказанию помощи занимается глава администрации района Константин Доморовский, заключил Слюсарь.
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