https://ria.ru/20250409/slyusar-2010145277.html

В Аксае эвакуировали 48 жителей дома из-за угрозы взрыва дрона

В Аксае эвакуировали 48 жителей дома из-за угрозы взрыва дрона - РИА Новости, 09.04.2025

В Аксае эвакуировали 48 жителей дома из-за угрозы взрыва дрона

В Аксае из-за угрозы взрыва беспилотника, застрявшего на бельевых веревках, эвакуировали 48 жильцов многоквартирного дома, сообщил врио губернатора Ростовской... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:20:00+03:00

2025-04-09T05:20:00+03:00

2025-04-09T05:24:00+03:00

аксай

происшествия

ростовская область

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Аксае из-за угрозы взрыва беспилотника, застрявшего на бельевых веревках, эвакуировали 48 жильцов многоквартирного дома, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Аксае в многоквартирном жилом доме <...> на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома", — написал он.Для них развернули пункт временного размещения.На месте работают экстренные службы. Координацией действий по оказанию помощи занимается глава администрации района Константин Доморовский, заключил Слюсарь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

аксай

ростовская область

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аксай, происшествия, ростовская область