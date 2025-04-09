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Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий
Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 09.04.2025
Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий
Суд в Уфе отправил под стражу начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюба, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:34:00+03:00
2025-04-09T16:34:00+03:00
2025-04-09T16:52:00+03:00
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Суд в Уфе отправил под стражу начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюба, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает СУСК РФ по региону."Судом по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан начальнику управления ФСИН России по Республике Башкортостан, обвиняемому в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе ведомства.В прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что меру пресечения принимал Советский районный суд Уфы."Его арестовали на 2 месяца, до 25 мая", - сказали агентству в пресс-службе надзорного ведомства.По версии следствия, в ноябре 2024 года Дзюба через должностных лиц из числа руководящего состава управления организовал сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. Деньги собрали 68 подчиненных.Ранее по аналогичным фактам превышения должностных полномочий обвинение было предъявлено заместителю начальника и начальнику финансово-экономического отдела УФСИН Башкирии.Дзюба руководит управлением ФСИН региона с июня 2021 года.
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происшествия, россия, республика башкортостан, уфа, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий
СК: суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий
УФА, 9 апр – РИА Новости.
Суд в Уфе отправил под стражу начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюба, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает СУСК
РФ по региону.
"Судом по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан начальнику управления ФСИН России по Республике Башкортостан, обвиняемому в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе ведомства.
В прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что меру пресечения принимал Советский районный суд Уфы
.
"Его арестовали на 2 месяца, до 25 мая", - сказали агентству в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия, в ноябре 2024 года Дзюба через должностных лиц из числа руководящего состава управления организовал сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. Деньги собрали 68 подчиненных.
Ранее по аналогичным фактам превышения должностных полномочий обвинение было предъявлено заместителю начальника и начальнику финансово-экономического отдела УФСИН Башкирии.
Дзюба руководит управлением ФСИН
региона с июня 2021 года.