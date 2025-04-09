https://ria.ru/20250409/sk-2010289746.html

Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий

Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 09.04.2025

Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий

Суд в Уфе отправил под стражу начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюба, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:34:00+03:00

2025-04-09T16:34:00+03:00

2025-04-09T16:52:00+03:00

происшествия

россия

республика башкортостан

уфа

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010251546_3:0:1239:695_1920x0_80_0_0_844e04f7d847760bb2c20417ebdffb17.jpg

УФА, 9 апр – РИА Новости. Суд в Уфе отправил под стражу начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюба, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает СУСК РФ по региону."Судом по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан начальнику управления ФСИН России по Республике Башкортостан, обвиняемому в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе ведомства.В прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что меру пресечения принимал Советский районный суд Уфы."Его арестовали на 2 месяца, до 25 мая", - сказали агентству в пресс-службе надзорного ведомства.По версии следствия, в ноябре 2024 года Дзюба через должностных лиц из числа руководящего состава управления организовал сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. Деньги собрали 68 подчиненных.Ранее по аналогичным фактам превышения должностных полномочий обвинение было предъявлено заместителю начальника и начальнику финансово-экономического отдела УФСИН Башкирии.Дзюба руководит управлением ФСИН региона с июня 2021 года.

https://ria.ru/20250409/fsin-2010250083.html

россия

республика башкортостан

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика башкортостан, уфа, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)