https://ria.ru/20250409/sk-2010278941.html
СК провел следственные действия с "ангарским маньяком"
СК провел следственные действия с "ангарским маньяком" - РИА Новости, 09.04.2025
СК провел следственные действия с "ангарским маньяком"
Следственные действия проведены с "ангарским маньяком" Михаилом Попковым, признавшимся в еще одном убийстве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:07:00+03:00
2025-04-09T16:07:00+03:00
2025-04-09T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следственные действия проведены с "ангарским маньяком" Михаилом Попковым, признавшимся в еще одном убийстве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее СУСК РФ по Иркутской области сообщало, что бывший милиционер Михаил Попков, которого называют "ангарским маньяком", обвиняется в еще одном убийстве, совершенном с особой жестокостью, он признал вину и этапирован в Иркутск для проведения необходимых следственных действий. "Следователи СК России по Иркутской области провели следственные действия по уголовному делу в отношении Михаила Попкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в мае 2011 года в ангарском парке за ДК "Современник" обвиняемый встретил незнакомую местную жительницу. Они поссорились, Попков несколько раз ударил топором, а после того, как женщина потеряла сознание, облил ее тело горючей жидкостью и поджег. Она скончалась на месте. Бывший ангарский милиционер Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще трех женщин. По этому уголовному делу суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. В общей сложности "ангарский маньяк", по данным СК, осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех женщин. Он отбывал срок в Мордовии.
https://ria.ru/20250203/davnost-1996941317.html
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происшествия, россия, иркутская область, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК провел следственные действия с "ангарским маньяком"
СК провел следственные действия с "ангарским маньяком", признавшимся в убийстве
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Следственные действия проведены с "ангарским маньяком" Михаилом Попковым, признавшимся в еще одном убийстве, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
Ранее СУСК РФ
по Иркутской области
сообщало, что бывший милиционер Михаил Попков, которого называют "ангарским маньяком", обвиняется в еще одном убийстве, совершенном с особой жестокостью, он признал вину и этапирован в Иркутск
для проведения необходимых следственных действий.
"Следователи СК
России по Иркутской области провели следственные действия по уголовному делу в отношении Михаила Попкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2011 года в ангарском парке за ДК "Современник" обвиняемый встретил незнакомую местную жительницу. Они поссорились, Попков несколько раз ударил топором, а после того, как женщина потеряла сознание, облил ее тело горючей жидкостью и поджег. Она скончалась на месте.
Бывший ангарский милиционер Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек.
Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще трех женщин.
По этому уголовному делу суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. В общей сложности "ангарский маньяк", по данным СК, осужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех женщин. Он отбывал срок в Мордовии.