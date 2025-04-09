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СК завел дело после обстрела жителей Гуево со стороны ВСУ при эвакуации - РИА Новости, 09.04.2025
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12:24 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/sk-2010204694.html
СК завел дело после обстрела жителей Гуево со стороны ВСУ при эвакуации
СК завел дело после обстрела жителей Гуево со стороны ВСУ при эвакуации - РИА Новости, 09.04.2025
СК завел дело после обстрела жителей Гуево со стороны ВСУ при эвакуации
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства шести мирных жителей в курском селе Гуево во время эвакуации в результате обстрела... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:24:00+03:00
2025-04-09T12:24:00+03:00
происшествия
россия
украина
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства шести мирных жителей в курском селе Гуево во время эвакуации в результате обстрела украинских боевиков, сообщила официальный представитель СК РФ Светалана Петренко. "Следствием установлен факт целенаправленного обстрела вооруженными формированиями Украины мирных жителей в момент их эвакуации в апреле 2025 года, в результате чего погибли шесть человек. По указанным фактам совершения ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области возбуждено уголовное дело (п. "б" ч. 3 ст. 205 и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ)", - сказала Петренко. Также, по ее словам, один из местных жителей сообщил о том, что в селе Гуево в марте в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном ВФУ, погибли его отец и дядя. Он также рассказал, что военнослужащие Украины, используя беспилотные летательные аппараты, сбрасывали взрывные устройства на жилые дома и занимались мародерством. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - заключила Петренко. Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 8 апреля подняли над селом Гуево российский флаг. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территррии Курской области.
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
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происшествия, россия, украина, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Украина, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завел дело после обстрела жителей Гуево со стороны ВСУ при эвакуации

СК завел дело после обстрела эвакуировавшихся из Гуево жителей со стороны ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства шести мирных жителей в курском селе Гуево во время эвакуации в результате обстрела украинских боевиков, сообщила официальный представитель СК РФ Светалана Петренко.
"Следствием установлен факт целенаправленного обстрела вооруженными формированиями Украины мирных жителей в момент их эвакуации в апреле 2025 года, в результате чего погибли шесть человек. По указанным фактам совершения ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области возбуждено уголовное дело (п. "б" ч. 3 ст. 205 и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ)", - сказала Петренко.
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Также, по ее словам, один из местных жителей сообщил о том, что в селе Гуево в марте в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном ВФУ, погибли его отец и дядя. Он также рассказал, что военнослужащие Украины, используя беспилотные летательные аппараты, сбрасывали взрывные устройства на жилые дома и занимались мародерством.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - заключила Петренко.
Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 8 апреля подняли над селом Гуево российский флаг.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территррии Курской области.
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