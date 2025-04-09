https://ria.ru/20250409/sk-2010204694.html

СК завел дело после обстрела жителей Гуево со стороны ВСУ при эвакуации

СК завел дело после обстрела жителей Гуево со стороны ВСУ при эвакуации - РИА Новости, 09.04.2025

СК завел дело после обстрела жителей Гуево со стороны ВСУ при эвакуации

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства шести мирных жителей в курском селе Гуево во время эвакуации в результате обстрела... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:24:00+03:00

2025-04-09T12:24:00+03:00

2025-04-09T12:24:00+03:00

происшествия

россия

украина

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства шести мирных жителей в курском селе Гуево во время эвакуации в результате обстрела украинских боевиков, сообщила официальный представитель СК РФ Светалана Петренко. "Следствием установлен факт целенаправленного обстрела вооруженными формированиями Украины мирных жителей в момент их эвакуации в апреле 2025 года, в результате чего погибли шесть человек. По указанным фактам совершения ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области возбуждено уголовное дело (п. "б" ч. 3 ст. 205 и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ)", - сказала Петренко. Также, по ее словам, один из местных жителей сообщил о том, что в селе Гуево в марте в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном ВФУ, погибли его отец и дядя. Он также рассказал, что военнослужащие Украины, используя беспилотные летательные аппараты, сбрасывали взрывные устройства на жилые дома и занимались мародерством. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - заключила Петренко. Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 8 апреля подняли над селом Гуево российский флаг. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территррии Курской области.

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

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происшествия, россия, украина, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины