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Суд проверит законность штрафа Noize MC* за дискредитацию армии - РИА Новости, 09.04.2025
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08:24 09.04.2025 (обновлено: 10:41 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/shtraf-2010156213.html
Суд проверит законность штрафа Noize MC* за дискредитацию армии
Суд проверит законность штрафа Noize MC* за дискредитацию армии - РИА Новости, 09.04.2025
Суд проверит законность штрафа Noize MC* за дискредитацию армии
Московский городской суд 15 апреля проверит законность штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, назначенный признанному в РФ... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:24:00+03:00
2025-04-09T10:41:00+03:00
noize mc (иван алексеев)
россия
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Московский городской суд 15 апреля проверит законность штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, назначенный признанному в РФ иноагентом музыканту Noize MC* (Ивану Алексееву*), сообщается в картотеке инстанции. В картотеке 21 февраля было указано, что зарегистрирована жалоба на решение по делу об административном правонарушении. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Алексеев* вину в дискредитации армии не признал. "Судебное заседание по рассмотрению жалобы по делу об административном правонарушении назначено на 15 апреля 2025 года в 13.50", - говорится в картотеке. К ответственности Алексеева* привлекли за пост от 15 августа 2024 года. В ходе мониторинга сотрудником МВД в новостном Telegram-канале "Readovka" был выявлен информационный пост пользователя под именем "noizemc", которым является Алексеев,* в виде текста и фотоизображений тематического содержания, в котором музыкант "публично выражает явное негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", уточняется в документах. Представитель Алексеева* просил прекратить производство по делу, ссылаясь на то, что тот "не распространял данный информационный пост в сети Интернет, и к Telegram-каналу "Readovka" он отношения не имеет". В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.* Лицо, признанное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20250331/sud-2008435750.html
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noize mc (иван алексеев), россия, происшествия
Noize MC (Иван Алексеев), Россия, Происшествия
Суд проверит законность штрафа Noize MC* за дискредитацию армии

Суд 15 апреля проверит законность штрафа Noize MC за дискредитацию армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэпер Noize MC*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Московский городской суд 15 апреля проверит законность штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, назначенный признанному в РФ иноагентом музыканту Noize MC* (Ивану Алексееву*), сообщается в картотеке инстанции.
В картотеке 21 февраля было указано, что зарегистрирована жалоба на решение по делу об административном правонарушении. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Алексеев* вину в дискредитации армии не признал.
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"Судебное заседание по рассмотрению жалобы по делу об административном правонарушении назначено на 15 апреля 2025 года в 13.50", - говорится в картотеке.
К ответственности Алексеева* привлекли за пост от 15 августа 2024 года. В ходе мониторинга сотрудником МВД в новостном Telegram-канале "Readovka" был выявлен информационный пост пользователя под именем "noizemc", которым является Алексеев,* в виде текста и фотоизображений тематического содержания, в котором музыкант "публично выражает явное негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", уточняется в документах.
Представитель Алексеева* просил прекратить производство по делу, ссылаясь на то, что тот "не распространял данный информационный пост в сети Интернет, и к Telegram-каналу "Readovka" он отношения не имеет".
В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
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