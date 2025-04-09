Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Калужской области выступил на заседании коллегии Минтруда РФ - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:20 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/shapsha-2010342138.html
Губернатор Калужской области выступил на заседании коллегии Минтруда РФ
Губернатор Калужской области выступил на заседании коллегии Минтруда РФ - РИА Новости, 09.04.2025
Губернатор Калужской области выступил на заседании коллегии Минтруда РФ
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты РФ, рассказав о подготовке кадров РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:20:00+03:00
2025-04-09T20:20:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_08a228b5b6aed4a2531b074f1b48e572.jpg
КАЛУГА, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты РФ, рассказав о подготовке кадров в регионе. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что выступил на расширенном заседании коллегии Минтруда РФ, в котором приняла участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова. На коллегии обсудили вопросы поддержки семей с детьми, повышения рождаемости, помощи участникам СВО и их близким, отметил губернатор. По его словам, председатель правительства России Михаил Мишустин поставил ряд задач в рамках нового нацпроекта "Кадры". Шапша подчеркнул, что в своем выступлении продолжил тему взаимосвязи вопросов демографии и рынка труда. По его словам, министерством труда и соцзащиты РФ проведена большая работа по формированию кадрового прогноза. "Жизнь меняется быстро. Мы уже не можем позволить себе, чтобы программы подготовки кадров, особенно в системе СПО (среднего профессионального образования – ред.), были слишком долгосрочными. Специалисты нужны сегодня. Эту задачу решает проект "Профессионалитет" и технопарки рабочих профессий, первый из которых создан в Калужской области", - написал губернатор. По его словам, в 2024 году более 10 тысяч человек стали участниками мероприятий и программ обучения на базе "Профессионалитета". "Остановился еще на одном важном ресурсе для решения кадровой задачи - целевом наборе. Маршрутизации выпускников. Все эти вопросы станут предметом обсуждения на заседании комиссии Госсовета на полях ПМЭФ-2025 в июне", - сообщил Шапша. Губернатор выразил признательность главе Минтруда РФ Антону Котякову за совместную работу.
https://ria.ru/20250408/leonova-2010101600.html
https://ria.ru/20250408/mid-2010102277.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_64:66:1114:853_1920x0_80_0_0_fe8921af79f55fc4a9e35f71ed3d035b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Губернатор Калужской области выступил на заседании коллегии Минтруда РФ

Калужский губернатор Владислав Шапша выступил на заседании коллегии Минтруда РФ

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты РФ, рассказав о подготовке кадров в регионе.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что выступил на расширенном заседании коллегии Минтруда РФ, в котором приняла участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Заместитель губернатора Калужской области Татьяна Леонова - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Татьяна Леонова: Калужская область бьется за лучшие кадры
8 апреля, 19:06
На коллегии обсудили вопросы поддержки семей с детьми, повышения рождаемости, помощи участникам СВО и их близким, отметил губернатор. По его словам, председатель правительства России Михаил Мишустин поставил ряд задач в рамках нового нацпроекта "Кадры".
Шапша подчеркнул, что в своем выступлении продолжил тему взаимосвязи вопросов демографии и рынка труда. По его словам, министерством труда и соцзащиты РФ проведена большая работа по формированию кадрового прогноза.
"Жизнь меняется быстро. Мы уже не можем позволить себе, чтобы программы подготовки кадров, особенно в системе СПО (среднего профессионального образования – ред.), были слишком долгосрочными. Специалисты нужны сегодня. Эту задачу решает проект "Профессионалитет" и технопарки рабочих профессий, первый из которых создан в Калужской области", - написал губернатор.
По его словам, в 2024 году более 10 тысяч человек стали участниками мероприятий и программ обучения на базе "Профессионалитета".
"Остановился еще на одном важном ресурсе для решения кадровой задачи - целевом наборе. Маршрутизации выпускников. Все эти вопросы станут предметом обсуждения на заседании комиссии Госсовета на полях ПМЭФ-2025 в июне", - сообщил Шапша.
Губернатор выразил признательность главе Минтруда РФ Антону Котякову за совместную работу.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Калужская область представила свои возможности в МИД России
8 апреля, 19:01
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала