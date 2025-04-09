https://ria.ru/20250409/shapsha-2010342138.html
Губернатор Калужской области выступил на заседании коллегии Минтруда РФ
Губернатор Калужской области выступил на заседании коллегии Минтруда РФ - РИА Новости, 09.04.2025
Губернатор Калужской области выступил на заседании коллегии Минтруда РФ
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты РФ, рассказав о подготовке кадров РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:20:00+03:00
2025-04-09T20:20:00+03:00
2025-04-09T20:20:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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КАЛУГА, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты РФ, рассказав о подготовке кадров в регионе. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что выступил на расширенном заседании коллегии Минтруда РФ, в котором приняла участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова. На коллегии обсудили вопросы поддержки семей с детьми, повышения рождаемости, помощи участникам СВО и их близким, отметил губернатор. По его словам, председатель правительства России Михаил Мишустин поставил ряд задач в рамках нового нацпроекта "Кадры". Шапша подчеркнул, что в своем выступлении продолжил тему взаимосвязи вопросов демографии и рынка труда. По его словам, министерством труда и соцзащиты РФ проведена большая работа по формированию кадрового прогноза. "Жизнь меняется быстро. Мы уже не можем позволить себе, чтобы программы подготовки кадров, особенно в системе СПО (среднего профессионального образования – ред.), были слишком долгосрочными. Специалисты нужны сегодня. Эту задачу решает проект "Профессионалитет" и технопарки рабочих профессий, первый из которых создан в Калужской области", - написал губернатор. По его словам, в 2024 году более 10 тысяч человек стали участниками мероприятий и программ обучения на базе "Профессионалитета". "Остановился еще на одном важном ресурсе для решения кадровой задачи - целевом наборе. Маршрутизации выпускников. Все эти вопросы станут предметом обсуждения на заседании комиссии Госсовета на полях ПМЭФ-2025 в июне", - сообщил Шапша. Губернатор выразил признательность главе Минтруда РФ Антону Котякову за совместную работу.
https://ria.ru/20250408/leonova-2010101600.html
https://ria.ru/20250408/mid-2010102277.html
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калужская область, владислав шапша, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Губернатор Калужской области выступил на заседании коллегии Минтруда РФ
Калужский губернатор Владислав Шапша выступил на заседании коллегии Минтруда РФ
КАЛУГА, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты РФ, рассказав о подготовке кадров в регионе.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что выступил на расширенном заседании коллегии Минтруда РФ, в котором приняла участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
На коллегии обсудили вопросы поддержки семей с детьми, повышения рождаемости, помощи участникам СВО и их близким, отметил губернатор. По его словам, председатель правительства России Михаил Мишустин поставил ряд задач в рамках нового нацпроекта "Кадры".
Шапша подчеркнул, что в своем выступлении продолжил тему взаимосвязи вопросов демографии и рынка труда. По его словам, министерством труда и соцзащиты РФ проведена большая работа по формированию кадрового прогноза.
"Жизнь меняется быстро. Мы уже не можем позволить себе, чтобы программы подготовки кадров, особенно в системе СПО (среднего профессионального образования – ред.), были слишком долгосрочными. Специалисты нужны сегодня. Эту задачу решает проект "Профессионалитет" и технопарки рабочих профессий, первый из которых создан в Калужской области", - написал губернатор.
По его словам, в 2024 году более 10 тысяч человек стали участниками мероприятий и программ обучения на базе "Профессионалитета".
"Остановился еще на одном важном ресурсе для решения кадровой задачи - целевом наборе. Маршрутизации выпускников. Все эти вопросы станут предметом обсуждения на заседании комиссии Госсовета на полях ПМЭФ-2025 в июне", - сообщил Шапша.
Губернатор выразил признательность главе Минтруда РФ Антону Котякову за совместную работу.