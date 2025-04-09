Рейтинг@Mail.ru
Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
12:33 09.04.2025 (обновлено: 16:50 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/sev-2010207457.html
Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных
Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных - РИА Новости, 09.04.2025
Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных
Аграрии Липецкой области приступили к севу масличных культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:33:00+03:00
2025-04-09T16:50:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
грязинский район
добринский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/47/1492434704_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b6773bf332f7d5b5d8f3d16254983b4.jpg
ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к севу масличных культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, всего под масличные в этом году отведено 427 тысяч гектаров. В Воловском округе и Грязинском районе сеют подсолнечник, в Добринском районе – подсолнечник и яровой рапс. Артамонов отметил, что общая посевная площадь в 2025 году в области составит 1 миллион 406 тысяч гектаров. Наибольшие площади засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. На 2% увеличатся площади под сахарной свеклой и масличными. "Оперативные весенние полевые работы – залог успешного сезона и устойчивости агропромышленного производства. Липецкие аграрии, как обычно, ценят каждую минуту, работая на полях при благоприятных условиях", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250403/artamonov-2009194999.html
грязинский район
добринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/47/1492434704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97395a36cf4203dd1c06b2f150a32d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, грязинский район, добринский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Грязинский район, Добринский район
Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных

Артамонов: аграрии начали сев масличных в Липецкой области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПодготовка к посеву подсолнечника во время посевной и весенних полевых работ
Подготовка к посеву подсолнечника во время посевной и весенних полевых работ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Подготовка к посеву подсолнечника во время посевной и весенних полевых работ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к севу масличных культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, всего под масличные в этом году отведено 427 тысяч гектаров. В Воловском округе и Грязинском районе сеют подсолнечник, в Добринском районе – подсолнечник и яровой рапс.
Артамонов отметил, что общая посевная площадь в 2025 году в области составит 1 миллион 406 тысяч гектаров. Наибольшие площади засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. На 2% увеличатся площади под сахарной свеклой и масличными.
"Оперативные весенние полевые работы – залог успешного сезона и устойчивости агропромышленного производства. Липецкие аграрии, как обычно, ценят каждую минуту, работая на полях при благоприятных условиях", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Артамонов: сев яровых культур стартовал в Липецкой области
3 апреля, 19:16
 
Липецкая областьИгорь АртамоновГрязинский районДобринский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала