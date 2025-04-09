https://ria.ru/20250409/sev-2010207457.html
Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных
Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных - РИА Новости, 09.04.2025
Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных
Аграрии Липецкой области приступили к севу масличных культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:33:00+03:00
2025-04-09T12:33:00+03:00
2025-04-09T16:50:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
грязинский район
добринский район
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ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к севу масличных культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, всего под масличные в этом году отведено 427 тысяч гектаров. В Воловском округе и Грязинском районе сеют подсолнечник, в Добринском районе – подсолнечник и яровой рапс. Артамонов отметил, что общая посевная площадь в 2025 году в области составит 1 миллион 406 тысяч гектаров. Наибольшие площади засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. На 2% увеличатся площади под сахарной свеклой и масличными. "Оперативные весенние полевые работы – залог успешного сезона и устойчивости агропромышленного производства. Липецкие аграрии, как обычно, ценят каждую минуту, работая на полях при благоприятных условиях", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250403/artamonov-2009194999.html
грязинский район
добринский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, грязинский район, добринский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Грязинский район, Добринский район
Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных
Артамонов: аграрии начали сев масличных в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к севу масличных культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, всего под масличные в этом году отведено 427 тысяч гектаров. В Воловском округе и Грязинском районе сеют подсолнечник, в Добринском районе – подсолнечник и яровой рапс.
Артамонов отметил, что общая посевная площадь в 2025 году в области составит 1 миллион 406 тысяч гектаров. Наибольшие площади засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. На 2% увеличатся площади под сахарной свеклой и масличными.
"Оперативные весенние полевые работы – залог успешного сезона и устойчивости агропромышленного производства. Липецкие аграрии, как обычно, ценят каждую минуту, работая на полях при благоприятных условиях", – сказал Артамонов.