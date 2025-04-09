https://ria.ru/20250409/sev-2010207457.html

Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных

Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных - РИА Новости, 09.04.2025

Земледельцы Липецкой области приступили к севу масличных

Аграрии Липецкой области приступили к севу масличных культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:33:00+03:00

2025-04-09T12:33:00+03:00

2025-04-09T16:50:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

грязинский район

добринский район

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ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к севу масличных культур, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, всего под масличные в этом году отведено 427 тысяч гектаров. В Воловском округе и Грязинском районе сеют подсолнечник, в Добринском районе – подсолнечник и яровой рапс. Артамонов отметил, что общая посевная площадь в 2025 году в области составит 1 миллион 406 тысяч гектаров. Наибольшие площади засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. На 2% увеличатся площади под сахарной свеклой и масличными. "Оперативные весенние полевые работы – залог успешного сезона и устойчивости агропромышленного производства. Липецкие аграрии, как обычно, ценят каждую минуту, работая на полях при благоприятных условиях", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250403/artamonov-2009194999.html

грязинский район

добринский район

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Артем Смирнов

игорь артамонов, грязинский район, добринский район