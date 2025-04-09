https://ria.ru/20250409/servis-2010202261.html

Сервис МТС в 2025 году заблокировал на 38% больше мошеннических звонков

Сервис МТС в 2025 году заблокировал на 38% больше мошеннических звонков - РИА Новости, 09.04.2025

Сервис МТС в 2025 году заблокировал на 38% больше мошеннических звонков

Сервис МТС в первом квартале заблокировал на 38% больше мошеннических звонков, чем за аналогичный период годом ранее - 915 миллионов, сообщила генеральный... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:15:00+03:00

2025-04-09T12:15:00+03:00

2025-04-09T12:16:00+03:00

мтс

россия

мобильная связь

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сервис МТС в первом квартале заблокировал на 38% больше мошеннических звонков, чем за аналогичный период годом ранее - 915 миллионов, сообщила генеральный директор компании Инесса Галактионова. "Защита абонентам действительно требуется, потому что число угроз растет: по итогам первого квартала 2025 года сервис "Защитник" от МТС заблокировал 915 миллионов мошеннических звонков, на 38% больше, чем годом ранее", - сказала она на конференции "Ведомости Телеком 2025". Она добавила, что около половины таких звонков приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006849188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мтс, россия, мобильная связь, мошенничество, мошенники