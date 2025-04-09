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Сервис МТС в 2025 году заблокировал на 38% больше мошеннических звонков - РИА Новости, 09.04.2025
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12:15 09.04.2025 (обновлено: 12:16 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/servis-2010202261.html
Сервис МТС в 2025 году заблокировал на 38% больше мошеннических звонков
Сервис МТС в 2025 году заблокировал на 38% больше мошеннических звонков - РИА Новости, 09.04.2025
Сервис МТС в 2025 году заблокировал на 38% больше мошеннических звонков
Сервис МТС в первом квартале заблокировал на 38% больше мошеннических звонков, чем за аналогичный период годом ранее - 915 миллионов, сообщила генеральный... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:15:00+03:00
2025-04-09T12:16:00+03:00
мтс
россия
мобильная связь
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сервис МТС в первом квартале заблокировал на 38% больше мошеннических звонков, чем за аналогичный период годом ранее - 915 миллионов, сообщила генеральный директор компании Инесса Галактионова. "Защита абонентам действительно требуется, потому что число угроз растет: по итогам первого квартала 2025 года сервис "Защитник" от МТС заблокировал 915 миллионов мошеннических звонков, на 38% больше, чем годом ранее", - сказала она на конференции "Ведомости Телеком 2025". Она добавила, что около половины таких звонков приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.
https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006849188.html
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мтс, россия, мобильная связь, мошенничество, мошенники
МТС, Россия, мобильная связь, Мошенничество, мошенники
Сервис МТС в 2025 году заблокировал на 38% больше мошеннических звонков

Сервис "Защитник" от МТС заблокировал на 38% больше мошеннических звонков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип МТС
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сервис МТС в первом квартале заблокировал на 38% больше мошеннических звонков, чем за аналогичный период годом ранее - 915 миллионов, сообщила генеральный директор компании Инесса Галактионова.
"Защита абонентам действительно требуется, потому что число угроз растет: по итогам первого квартала 2025 года сервис "Защитник" от МТС заблокировал 915 миллионов мошеннических звонков, на 38% больше, чем годом ранее", - сказала она на конференции "Ведомости Телеком 2025".
Она добавила, что около половины таких звонков приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Мошенники стали чаще звонить россиянам
24 марта, 04:41
 
МТСРоссиямобильная связьМошенничествомошенники
 
 
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