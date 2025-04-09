https://ria.ru/20250409/serbija-2010151355.html

В Сербии обсуждают принятие законов по нежелательным НПО

В Сербии обсуждают принятие законов по нежелательным НПО - РИА Новости, 09.04.2025

В Сербии обсуждают принятие законов по нежелательным НПО

В Сербии обсуждают принятие законов по нежелательным НПО как в России, заявила в интервью РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:29:00+03:00

2025-04-09T07:29:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Сербии обсуждают принятие законов по нежелательным НПО как в России, заявила в интервью РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. "Были инициативы по принятию законов в отношении НПО, которые были бы похожи на законодательство, применяемое в Российской Федерации или США. Но это еще не приняло никакой формы, не дошло до правительства или парламента. Это еще обсуждается, потому что Сербия хочет иметь качественное законодательство по НПО в интересах прозрачности денежных потоков", - сказала она. Министр отметила, что Сербия стала одной из первых стран, которые поддержали решение президента США Дональда Трампа свернуть работу Агентства США по международному развитию (USAID), так как оно финансировало ряд сербских НПО. "Эта ситуация (с протестами - ред.) показала многое относительно сети НПО, которые хотели стать глубинным государством в Сербии и четвертой ветвью власти, влиять на события в стране", - добавила Джурджевич-Стаменковски. Она отменила, что НПО нанесли большой вред государству, политически влияя на молодежь, но Сербия смогла защитить себя и начать борьбу с нежелательными организациями. "Мы увидим, какие данные США смогут нам предоставить, чтобы изучить, как тратились деньги, поступавшие через и из США. Мы хотим сделать всю эту информацию общедоступной и показать ее сербской общественности, чтобы увидеть, как тратились эти деньги и как эти эксперименты повлияли на наше общество", - заключила министр. Протестующие студенты после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил 10 февраля Вучич, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро.

https://ria.ru/20250203/serbiya-1997173944.html

https://ria.ru/20250409/serbija-2010149566.html

https://ria.ru/20250323/serbiya-2006735227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, сша, россия, дональд трамп, агентство по международному развитию сша