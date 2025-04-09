https://ria.ru/20250409/serbija-2010149566.html

В Сербии обвинили США в поддержке протестов в стране

В Сербии обвинили США в поддержке протестов в стране - РИА Новости, 09.04.2025

В Сербии обвинили США в поддержке протестов в стране

Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало НПО, которые поддерживали протесты в Сербии, заявила в интервью РИА Новости сербский министр по... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:03:00+03:00

2025-04-09T07:03:00+03:00

2025-04-09T07:03:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало НПО, которые поддерживали протесты в Сербии, заявила в интервью РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. "Протесты имели логистическую и политическую поддержку со стороны неправительственных организаций, которые до недавнего времени финансировались USAID. Поскольку президент США Дональд Трамп решил прекратить финансирование проектов USAID, эти организации - в панике", - сказала она, отметив, что речь идет, в частности, об организации "Гражданская инициатива". Министр отметила, что сейчас сербские неправительственные организации пытаются найти альтернативные источники финансирования в надежде, что это приведет к смене правительства и доступу к государственным ресурсам. Джурджевич-Стаменковски добавила, что организаторами протестов выступает не молодежь, а другие люди. В основном их возглавляют профессора исходя из своих политических соображений или влияния из-за рубежа, оппозиционных политпартий. "Сербская молодежь полна энтузиазма, воли и энергии, и это используют внешние силы в попытке дестабилизировать страну. Вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся, гораздо сложнее, чем это было в прошлом", - подчеркнула она. По словам министра, сейчас наступила новая фаза демонстраций - попытка привлечь молодых людей на политическую арену, использовать легитимность студенческого протеста. "Если посмотреть на кадры с этих протестов, можно сказать, что большинство там - это юноши. Но это не совсем так. Согласно последнему анализу протестов, которые прошли в Белграде 15 марта, многие демонстранты на самом деле - подростки младше 18 лет, которые пошли туда, чтобы развлечься, увидеться с товарищами, ради "показухи". Это означает, что у них нет никаких политических амбиций", - рассказала Джурджевич-Стаменковски. Она также выразила признательность ФСБ, которая участвовала в расследовании о якобы применении "звуковой пушки" на сербских протестах 15 марта. "Сербия также обратилась с запросом в ФБР, потому что мы не хотим позволить этой медиавойне исказить правду. Белград хочет представить миру доказательства, которые эти две службы смогут найти. Кроме того, ни один сотрудник сил безопасности в Сербии не использовал незаконных и даже законных средств против протестующих", - заключила министр. Протестующие студенты после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил 10 февраля президент Сербии Александр Вучич, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено три миллиарда евро.

https://ria.ru/20250322/vulin-2006622346.html

https://ria.ru/20250203/serbiya-1997173944.html

https://ria.ru/20250323/serbiya-2006735227.html

https://ria.ru/20250409/ssha-2010137426.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), сша, дональд трамп, александр вучич, агентство по международному развитию сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр