https://ria.ru/20250409/serbija-2010149566.html
В Сербии обвинили США в поддержке протестов в стране
В Сербии обвинили США в поддержке протестов в стране - РИА Новости, 09.04.2025
В Сербии обвинили США в поддержке протестов в стране
Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало НПО, которые поддерживали протесты в Сербии, заявила в интервью РИА Новости сербский министр по... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:03:00+03:00
2025-04-09T07:03:00+03:00
2025-04-09T07:03:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало НПО, которые поддерживали протесты в Сербии, заявила в интервью РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски. "Протесты имели логистическую и политическую поддержку со стороны неправительственных организаций, которые до недавнего времени финансировались USAID. Поскольку президент США Дональд Трамп решил прекратить финансирование проектов USAID, эти организации - в панике", - сказала она, отметив, что речь идет, в частности, об организации "Гражданская инициатива". Министр отметила, что сейчас сербские неправительственные организации пытаются найти альтернативные источники финансирования в надежде, что это приведет к смене правительства и доступу к государственным ресурсам. Джурджевич-Стаменковски добавила, что организаторами протестов выступает не молодежь, а другие люди. В основном их возглавляют профессора исходя из своих политических соображений или влияния из-за рубежа, оппозиционных политпартий. "Сербская молодежь полна энтузиазма, воли и энергии, и это используют внешние силы в попытке дестабилизировать страну. Вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся, гораздо сложнее, чем это было в прошлом", - подчеркнула она. По словам министра, сейчас наступила новая фаза демонстраций - попытка привлечь молодых людей на политическую арену, использовать легитимность студенческого протеста. "Если посмотреть на кадры с этих протестов, можно сказать, что большинство там - это юноши. Но это не совсем так. Согласно последнему анализу протестов, которые прошли в Белграде 15 марта, многие демонстранты на самом деле - подростки младше 18 лет, которые пошли туда, чтобы развлечься, увидеться с товарищами, ради "показухи". Это означает, что у них нет никаких политических амбиций", - рассказала Джурджевич-Стаменковски. Она также выразила признательность ФСБ, которая участвовала в расследовании о якобы применении "звуковой пушки" на сербских протестах 15 марта. "Сербия также обратилась с запросом в ФБР, потому что мы не хотим позволить этой медиавойне исказить правду. Белград хочет представить миру доказательства, которые эти две службы смогут найти. Кроме того, ни один сотрудник сил безопасности в Сербии не использовал незаконных и даже законных средств против протестующих", - заключила министр. Протестующие студенты после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил 10 февраля президент Сербии Александр Вучич, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено три миллиарда евро.
https://ria.ru/20250322/vulin-2006622346.html
https://ria.ru/20250203/serbiya-1997173944.html
https://ria.ru/20250323/serbiya-2006735227.html
https://ria.ru/20250409/ssha-2010137426.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белград (город), сша, дональд трамп, александр вучич, агентство по международному развитию сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр
В мире, Сербия, Белград (город), США, Дональд Трамп, Александр Вучич, Агентство по международному развитию США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФБР
В Сербии обвинили США в поддержке протестов в стране
Министр Джурджевич-Стаменковски: USAID финансировал поддержку протестов в Сербии
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало НПО, которые поддерживали протесты в Сербии, заявила в интервью РИА Новости сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски.
"Протесты имели логистическую и политическую поддержку со стороны неправительственных организаций, которые до недавнего времени финансировались USAID
. Поскольку президент США Дональд Трамп
решил прекратить финансирование проектов USAID, эти организации - в панике", - сказала она, отметив, что речь идет, в частности, об организации "Гражданская инициатива".
Министр отметила, что сейчас сербские неправительственные организации пытаются найти альтернативные источники финансирования в надежде, что это приведет к смене правительства и доступу к государственным ресурсам.
Джурджевич-Стаменковски добавила, что организаторами протестов выступает не молодежь, а другие люди. В основном их возглавляют профессора исходя из своих политических соображений или влияния из-за рубежа, оппозиционных политпартий.
"Сербская молодежь полна энтузиазма, воли и энергии, и это используют внешние силы в попытке дестабилизировать страну. Вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся, гораздо сложнее, чем это было в прошлом", - подчеркнула она.
По словам министра, сейчас наступила новая фаза демонстраций - попытка привлечь молодых людей на политическую арену, использовать легитимность студенческого протеста.
"Если посмотреть на кадры с этих протестов, можно сказать, что большинство там - это юноши. Но это не совсем так. Согласно последнему анализу протестов, которые прошли в Белграде
15 марта, многие демонстранты на самом деле - подростки младше 18 лет, которые пошли туда, чтобы развлечься, увидеться с товарищами, ради "показухи". Это означает, что у них нет никаких политических амбиций", - рассказала Джурджевич-Стаменковски.
Она также выразила признательность ФСБ
, которая участвовала в расследовании о якобы применении "звуковой пушки" на сербских протестах 15 марта.
"Сербия также обратилась с запросом в ФБР
, потому что мы не хотим позволить этой медиавойне исказить правду. Белград хочет представить миру доказательства, которые эти две службы смогут найти. Кроме того, ни один сотрудник сил безопасности в Сербии
не использовал незаконных и даже законных средств против протестующих", - заключила министр.
Протестующие студенты после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил 10 февраля президент Сербии Александр Вучич
, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено три миллиарда евро.